Polska

Co dalej z komendantem SOP? Szef MSWiA: mam swoje zarzuty

Marcin Kierwiński
Złodziej lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska zatrzymany
Źródło: TVN24
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał w rozmowie w Polskim Radiu, że zapoznał się pierwszymi wynikami kontroli w Służbie Ochrony Państwa i zapowiedział "decyzje personalne". Przyznał też, że ma "swoje zarzuty" wobec odsuniętego od służby w zeszłym roku komendanta SOP - generała Radosława Jaworskiego. Broniący Jaworskiego list wysłali wcześniej do MSWiA pracownicy SOP.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński był pytany we wtorek w Programie III Polskiego Radia o decyzje personalne w Służbie Ochrony Państwa w związku z listem pracowników SOP-u do MSWiA, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego. We wrześniu został on odsunięty od służby, obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, a w SOP-ie trwa wieloaspektowa kontrola. Obowiązki komendanta formacji pełni wyznaczony przez gen. Jaworskiego płk Krzysztof Król.

Kierwiński poinformował, że sprawa gen. Jaworskiego zostanie rozwiązana "bardzo szybko". Przekazał, że kontrole zlecone w SOP-ie zakończą się w tym tygodniu, a decyzje pokontrolne będą podejmowane dopiero po tym, jak SOP ustosunkuje się do ich wyników.

Generał Radosław Jaworski
Generał Radosław Jaworski
Źródło: SOP

Szef MSWiA o gen. Jaworskim: mam swoje zarzuty

Szef MSWiA zapytany o to, czy w SOP-ie są nieprawidłowości, podkreślił, że na pewno od strony zarządczej są rzeczy, które jego zdaniem wymagają poprawy. Zaznaczył, że dokładne wyniki kontroli, których pierwsze wyniki widział, "muszą budzić jego niepokój". – Dlatego będą decyzje personalne w tej sprawie – podkreślił

Dopytywany o to, czy gen. Jaworski zostanie odwołany ze stanowiska, poprosił o "chwilę cierpliwości", podkreślając, że taka decyzja wymaga jeszcze "przynajmniej formalnej rozmowy z Pałacem Prezydenckim". Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą na ewentualne odwołanie zgodzić musi się prezydent. Dodał, że jeżeli nie wyrazi on zgody, w zależności od tego, jakie decyzje będą podejmowane przez kierownictwo MSWiA, mają inne scenariusze w tym zakresie.

Kierwiński zaznaczył, że bardzo wysoko ocenia profesjonalizm funkcjonariuszy SOP-u. – Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kierowania SOP-em przez generała Jaworskiego, mam swoje zarzuty, które pan generał Jaworski zna – podkreślił.

Szef MSWiA został również zapytany, czy w SOP-ie były nieprawidłowości finansowe i czy po audycie złożone zostanie zawiadomienie do prokuratury. – Nie zakładam, że będzie zawiadomienie do prokuratury, choć, tak jak powiedziałem, jeszcze te kontrole się kończą. One w tym tygodniu się zakończą – powiedział.

List pracowników SOP do MSWiA

Jak informowaliśmy wcześniej, list pracowników SOP trafił do resortu w piątkowe popołudnie. Z ustaleń tvn24.pl wynika, że podpisało się pod nim kilkunastu dyrektorów SOP. Nie podpisały się jedynie dwie osoby z kadry kierowniczej służby. Nasze źródła ujawniły, że sygnatariusze zaalarmowali, że w pozbawionej komendanta służbie źle się dzieje, a odsunięty gen. Jaworski jest doświadczonym i dobrym komendantem. 

- To jest bunt najwyższych rangą dowódców i wotum nieufności dla szefa MSWiA, który odsunął komendanta Jaworskiego - ocenił w rozmowie z tvn24.pl informator zbliżony do SOP. 

- Dla nikogo w resorcie nie jest tajemnicą, że najchętniej by Jaworskiego odwołano. Swoją nominację odbierał jeszcze z rąk premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział nam doświadczony urzędnik rządu. 

"Bunt najwyższych dowódców" SOP
"Bunt najwyższych dowódców" SOP

Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski

Kradzież samochodu należącego do Tusków

Mimo tego, że stanowisko komendanta SOP formalnie pozostaje obsadzone, to faktycznie nie ma go w służbie czwarty miesiąc. Po kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. 

W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze Służby Ochrony Państwa. Kilka dni po kradzieży samochodu zatrzymano też parę Białorusinów, którzy latali dronem m.in. nad Belwederem oraz budynkami rządowymi w Warszawie.

W połowie września rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował, że sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy, jak wyjaśnił Duszyński, dotyczy kradzieży samochodu z włamaniem, a także dokumentów, które były w aucie. Drugi zarzut obejmuje posłużenie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi poprzez umieszczenie ich na skradzionym Lexusie. Łukaszowi W. grozi do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Planował wylecieć do Burgas w Bułgarii. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, 41-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu.

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

MSWiAMarcin KierwińskiSłużba Ochrony Państwa
