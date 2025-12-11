Co czeka Lewicę? Trela o "planie marzeń"

Tomasz Trela o "swoim planie marzeń na wybory w 2027 roku" Źródło: TVN24

W czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Tomasz Trela był pytany o przyszłość Lewicy i jej plan na wybory parlamentarne w 2027 roku. Jak zwrócił uwagę prowadzący Konrad Piasecki, w poprzednich wyborach ugrupowanie było w innej sytuacji, ponieważ za partnera miało Razem.

- Ja bym to trochę inaczej powiedział. Sytuacja partii Razem była inna, bo miała poważnego partnera, który ma struktury, ludzi, pieniądze i pomysły na kampanie - odparł Trela.

Poseł przyznał też, że "gdyby miał dzisiaj wskazać, co się wydarzy, w jakich konfiguracjach koalicyjnych pójdziemy do wyborów, to on by się o to nie pokusił". - Nie może być tak, że nasz potencjalny partner, jak w bęben ładuje w rząd, w którym my jesteśmy jako koalicjant, a na samym końcu wyjdziemy i powiemy: proszę bardzo, podajemy sobie dłoń, startujemy razem - wyjaśnił.

Trela opowiedział też o "swoim planie marzeń na wybory w 2027 roku". - Dwa bloki. Jeden blok centrowo-prawicowy, którego liderem jest Koalicja Obywatelska i drugi blok liberalno-lewicowy, gdzie filarem jest Nowa Lewica. Uważam, że takie dwa bloki, które ze sobą współpracują, pokazują, co udało się zrobić przez te cztery lata, mają szansę na kontynuację rządów i wygranie wyborów - ocenił.

Pytany następnie, kto jeszcze - oprócz Nowej Lewicy - należałby do liberalno-lewicowego bloku, Trela wskazał między innymi na Zielonych, a także Polską Partię Socjalistyczną i Unię Pracy.

Według posła do bloku centro-prawicowego należałaby Koalicja Obywatelska i ewentualnie Polskie Stronnictwo Ludowe. Wymienił również Polskę 2050. - Mówię przynajmniej o tych parlamentarzystach, którzy są z Polski 2050, bo życzę koalicjantowi jak najlepiej, ale marnie trochę widzę przyszłość - przyznał.

Na uwagę, że wszystkich swoich koalicjantów Trela przepchnąłby do jednego bloku, odpowiedział: - Widzę, jakie podejście mają moi partnerzy koalicyjni. Oni bardziej w sprawach światopoglądowych, czy w niektórych gospodarczych, idą w centrum i na prawo niż na lewo. Myślę, że to by było bardzo czytelne dla wyborców, bo chcemy wygrać wybory.

