"Chucpa i pajacowanie". Siemoniak o filmach z Bąkiewiczem

Siemoniak o filmach z Bąkiewiczem: chodzi o tanią propagandę

Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 instruktarz działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza dla ludzi, którzy dołączają do samozwańczego Ruchu Obrony Granic.

Dziennikarz portalu "Goniec" zgłosił się do ROG, aby zrozumieć, jak ten ruch funkcjonuje. Według jego relacji organizacja skupia się na kreowaniu rzeczywistości. Dziennikarz nagrał z ukrytej kamery, jak ma wyglądać w praktyce "pilnowanie granicy". Bąkiewicz i inni członkowie formacji instruują, że członkowie mają krzyczeć na przykład "zostaw mnie, przecież ja bronię polskiej granicy".

"Chodzi tylko i wyłącznie o tanią propagandę"

Siemoniak oznajmił, że na takie nagrania "reaguje ostro i negatywnie". - Uważam, że to jest kompletna kompromitacja. Pokazanie, że chodzi tylko i wyłącznie o taką tanią propagandę, wszystko jest udawane. Zresztą aktorstwo jest marne w tym wszystkim - powiedział.

Jak mówił, "wszystko, co się działo w ostatnim czasie na granicy, co firmował Bąkiewicz i różne inne osoby, właśnie dokładnie tak wygląda".

Minister mówił też, że "skompromitowany został swoim wpisem Mateusz Morawiecki". Były premier - wyjaśniał gość TVN24 - na "samochód Bundeswehr jeżdżący codziennie od dwudziestu paru lat do Korpusu Północny-Wschód, woła: rząd pozwala, że niemieckie wojsko po Polsce jeździ".

- Cała ta akcja to jedna wielka chucpa i takie pajacowanie, jak widzieliśmy na tym filmie - oceniał.

- Dziwię się politykom PiS-u, też najwyżej postawionym, którzy firmowali to, aprobowali to, organizowali Bąkiewiczowi spotkanie w Sejmie i uważali, że to są jacyś bohaterowie. To jest po prostu bardzo tania polityka, granie na emocjach Polaków bez żadnej przyzwoitości - ocenił.

Dodał, że ujawnienie kulisów działań ruchu "to jest świetna dziennikarska robota" i "to kompletnie pokazało, z kim mamy do czynienia".

