Polska

"Charakter kontaktów prezydenta". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty odpowiada Nawrockiemu. "Porozmawiajmy o pana przeszłości"
Źródło: TVN24
Marszałek Włodzimierz Czarzasty chce rozszerzenia posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego między innymi o temat "charakteru kontaktów prezydenta ze środowiskami pseudokibiców" i jego pracy w ochronie Grand Hotel Sopot. Do szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenkiewicza wysłano w tej sprawie pismo. To reakcja na wcześniejsze zapowiedzi rzecznika prezydenta.

W piśmie szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec składa wniosek o dodanie punktu do obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który ma dotyczyć między innymi "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców".

Drugi punkt dotyczy "wyjaśnienia przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90 i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

"Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan?"

Do pisma odniosł się w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - mówił na konferencji prasowej.

- Mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, a nie szczuciem ludzi - powiedział. Dodał, że "Polska czeka na prezydenta skutecznego, który realizuje ustawy, który realizuje rzeczy dla Polski, a nie prezydenta uzależnionego od pana Cenckiewicza i podobnych osób".

- Jeżeli jest człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia, tak jak ja (...), to bardzo chętnie usłyszę, co pan prezydent ma w swojej sprawie do powiedzenia - zaznaczył marszałek Sejmu.

"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"
"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

"Wschodnie kontakty Czarzastego"

To reakcja na wtorkowy wpis rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który przekazał, że "prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00".

Jednym z zapowiedzianych punktów spotkania mają być "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego."

Leśkiewicz nie uściślił, o jakie rzekome kontakty miałoby chodzić. Kancelaria Sejmu wydała później komunikat, w którym zaznaczyła, że "marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli". "Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały" - dodano.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informował w środę, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty "ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności", a "służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

Przeniesione expose Radosława Sikorskiego

Czarzasty poinformował również, że expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zostanie przełożone. Pierwotnie zaplanowane ono było na 11 lutego, czyli ten sam dzień, na który prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Przełożymy to expose na następne posiedzenie Sejmu - powiedział marszałek. Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 25-27 lutego.

Opracowali Adrian Wróbel, Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

