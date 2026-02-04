"Charakter kontaktów prezydenta". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu

Czarzasty odpowiada Nawrockiemu. "Porozmawiajmy o pana przeszłości" Źródło: TVN24

W piśmie szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec składa wniosek o dodanie punktu do obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który ma dotyczyć między innymi "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców".

Drugi punkt dotyczy "wyjaśnienia przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90 i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

"Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan?"

Do pisma odniosł się w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - mówił na konferencji prasowej.

- Mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, a nie szczuciem ludzi - powiedział. Dodał, że "Polska czeka na prezydenta skutecznego, który realizuje ustawy, który realizuje rzeczy dla Polski, a nie prezydenta uzależnionego od pana Cenckiewicza i podobnych osób".

- Jeżeli jest człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia, tak jak ja (...), to bardzo chętnie usłyszę, co pan prezydent ma w swojej sprawie do powiedzenia - zaznaczył marszałek Sejmu.

"Wschodnie kontakty Czarzastego"

To reakcja na wtorkowy wpis rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który przekazał, że "prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00".

Jednym z zapowiedzianych punktów spotkania mają być "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego."

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00.

Omówione zostaną trzy tematy:

- Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;

- Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;

Leśkiewicz nie uściślił, o jakie rzekome kontakty miałoby chodzić. Kancelaria Sejmu wydała później komunikat, w którym zaznaczyła, że "marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą i ma dostęp do informacji niejawnych najwyższej klauzuli". "Gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały" - dodano.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informował w środę, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty "ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności", a "służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności.

Przeniesione expose Radosława Sikorskiego

Czarzasty poinformował również, że expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zostanie przełożone. Pierwotnie zaplanowane ono było na 11 lutego, czyli ten sam dzień, na który prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Przełożymy to expose na następne posiedzenie Sejmu - powiedział marszałek. Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 25-27 lutego.

Opracowali Adrian Wróbel, Mikołaj Gątkiewicz