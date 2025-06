"Skandaliczna wypowiedź" sędziego

Tomczyk: sędzia Wiak powinien wycofać się z procesu liczenia głosów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sędzia Krzysztof Wiak, prezes kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powiedział w wywiadzie z "Rzeczpospolitą", że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby myśleć, że wybory zostały sfałszowane. Do tej pory SN rozpatrzył jedynie około 400 z ponad 50 tysięcy wszystkich protestów.

Wiceminister obrony i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił w "Jeden na jeden" w TVN24, że "to jest skandaliczna wypowiedź". - Wypowiedź pana sędziego jest wypowiedzią skandaliczną i powinien wycofać się z tego procesu w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie orzekania w sprawie liczenia głosów - uważa Tomczyk.

- Ta kwestionowana izba rozpatruje 300 protestów wyborczych (wiemy o ponad 400 rozpatrzonych protestach - red.), kiedy spłynęło ich 50 tysięcy i już teraz zakłada, że wszystko w sprawie głosów jest w porządku i on już teraz jest w stanie wydać wyrok. To świadczy o tym, jaka jest to izba - mówił.

Cezary Tomczyk w "Jeden na jeden" w TVN24 Źródło: TVN24