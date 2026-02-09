Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cenckiewicz: nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym

Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Siemoniak: Cenckiewicza nie było na spotkaniu prezydenta z ministrami i szefami służb
Źródło: TVN24
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w Radiu Zet przyznał, że do czasu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zapoznaje się z materiałami o charakterze niejawnym.

W styczniowym spotkaniu Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych nie brał udziału szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że szef BBN "nie posiada dostępu do informacji niejawnych".

Sławomir Cenckiewicz zapytany o tę sprawę w Radiu Zet powiedział: "Jakby mnie pani zapytała, czy ja uważam, że po wygranym procesie przed NSA, a w to wierzę, będę miał według pana Dobrzyńskiego, o przeszłości ormowca, dostęp do informacji niejawnych, to ja odpowiem nietwierdząco, negatywnie".

Szef BBN stwierdził, że gdyby się okazało, iż NSA cofnąłby mu poświadczenie bezpieczeństwa, wówczas "będziemy się nad tym pochylać". - To jest rzeczywiście sytuacja kuriozalna, kiedy rząd nie wykonuje prawa, ale tak to jest - dodał.

Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Cenckiewicz: do czasu wyroku NSA nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym

- Dyskusja o tym, czy ja mogę uczestniczyć w posiedzeniu RBN-u, które jest zapowiedziane przez prezydenta jako posiedzenie w trybie niejawnym, zastrzeżonym, jest albo nieznajomością prawa, albo zwykłą złą intencją - ocenił.

- Decyzją pana prezydenta uznajemy, że w kwestiach dotyczących materiałów, informacji o charakterze niejawnym - zresztą można to bez trudu sprawdzić, bo każdy, kto się zapoznaje z materiałem tajnym, poufnym, ściśle tajnym, odnotowuje ten fakt po prostu w odpowiednich księgach ewidencyjnych - do czasu wyroku NSA ja się z takimi materiałami nie zapoznaję - przyznał Sławomir Cenckiewicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN

"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN

"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN

"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN

FAKTY PO FAKTACH

Szef BBN bez poświadczenie bezpieczeństwa

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca tę decyzję uchylił. Decyzja była nieprawomocna, strony miały możliwość zwrócenia się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na początku sierpnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z 17 czerwca.

Wcześniej SKW zaznaczyła, że postępowanie odwoławcze w przedmiocie cofnięcia Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa nie zostało formalnie zakończone, "decyzje nie są prawomocne" i w związku z tym "osoba, której postępowanie dotyczy, nie może posługiwać się poświadczeniami bezpieczeństwa, które są przedmiotem pozostającego w toku postępowania".

OGLĄDAJ: Oskarżał Tuska, teraz sam jest oskarżany. Kim jest człowiek Nawrockiego?
Sławomir Cenckiewicz

Oskarżał Tuska, teraz sam jest oskarżany. Kim jest człowiek Nawrockiego?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: TVN24, Radio Zet

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Sławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKarol Nawrocki
Czytaj także:
629992201_1311327881041197_4771743068950371050_n
"Starcie pseudokibiców", "alarm dla funkcjonariuszy"
Polska
imageTitle
Vonn przemówiła po upadku
EUROSPORT
imageTitle
Ile za olimpijskie srebro? Wielka kwota dla Tomasiaka
EUROSPORT
Tomasz Duklanowski, Tomasz Grodzki
Duklanowski prawomocnie skazany
Polska
Uśmiech Szwajcara
"Możesz powiedzieć, co chcesz". Deschwanden przemówił po polsku
EUROSPORT
imageTitle
Król Kacper Najmłodszy. Takiego medalisty nie mieliśmy
Najnowsze
Noc, mróz, zimno
Śliskie drogi, srogi mróz. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zdobycz już na piersi. Zobacz ceremonię medalową
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
BIZNES
Zderzenie na S7 pod Białobrzegami
Zderzenie na ekspresówce. Trzy osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Tak wyglądał atak na srebro
EUROSPORT
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
BIZNES
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza rozmowa z wicemistrzem. "Nie wiem, jak to zrobiłem"
EUROSPORT
imageTitle
Skakał na skróconych nartach. Tak wyglądał początek kariery Tomasiaka
EUROSPORT
Arkadiusz Myrcha, Kazimierz Smoliński
Poseł PiS o azylu Ziobry: ja stanąłbym przed sądem
"KROPKA NAD I"
Adam Bodnar
Bodnar: to pokazuje, że Święczkowski i PiS bardzo się boją
Polska
imageTitle
Niesamowity Tomasiak z medalem!
EUROSPORT
Viktor Orban
"Nie jestem pewien, czy Fidesz odda władzę". Politolog o nadchodzących wyborach
Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej
WARSZAWA
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
BIZNES
imageTitle
Tomasiak o 0,1 pkt od medalu. Żyła na gorąco: Druga seria? Będzie dobrze!
EUROSPORT
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
BIZNES
imageTitle
Nigdy nie zapunktował, wszedł do finału igrzysk. Polacy pomogli
EUROSPORT
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
METEO
Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
FAŁSZEuroposeł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
KONKRET24
Król Karol
Król zabrał głos. "Wyraził się jasno"
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Dosze
EUROSPORT
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
BIZNES
imageTitle
Plan startów Polaków we wtorek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica