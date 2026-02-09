Cenckiewicz: nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym

Siemoniak: Cenckiewicza nie było na spotkaniu prezydenta z ministrami i szefami służb Źródło: TVN24

W styczniowym spotkaniu Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych nie brał udziału szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że szef BBN "nie posiada dostępu do informacji niejawnych".

Sławomir Cenckiewicz zapytany o tę sprawę w Radiu Zet powiedział: "Jakby mnie pani zapytała, czy ja uważam, że po wygranym procesie przed NSA, a w to wierzę, będę miał według pana Dobrzyńskiego, o przeszłości ormowca, dostęp do informacji niejawnych, to ja odpowiem nietwierdząco, negatywnie".

Szef BBN stwierdził, że gdyby się okazało, iż NSA cofnąłby mu poświadczenie bezpieczeństwa, wówczas "będziemy się nad tym pochylać". - To jest rzeczywiście sytuacja kuriozalna, kiedy rząd nie wykonuje prawa, ale tak to jest - dodał.

Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki

Cenckiewicz: do czasu wyroku NSA nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym

- Dyskusja o tym, czy ja mogę uczestniczyć w posiedzeniu RBN-u, które jest zapowiedziane przez prezydenta jako posiedzenie w trybie niejawnym, zastrzeżonym, jest albo nieznajomością prawa, albo zwykłą złą intencją - ocenił.

- Decyzją pana prezydenta uznajemy, że w kwestiach dotyczących materiałów, informacji o charakterze niejawnym - zresztą można to bez trudu sprawdzić, bo każdy, kto się zapoznaje z materiałem tajnym, poufnym, ściśle tajnym, odnotowuje ten fakt po prostu w odpowiednich księgach ewidencyjnych - do czasu wyroku NSA ja się z takimi materiałami nie zapoznaję - przyznał Sławomir Cenckiewicz.

Szef BBN bez poświadczenie bezpieczeństwa

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca tę decyzję uchylił. Decyzja była nieprawomocna, strony miały możliwość zwrócenia się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na początku sierpnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z 17 czerwca.

Wcześniej SKW zaznaczyła, że postępowanie odwoławcze w przedmiocie cofnięcia Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa nie zostało formalnie zakończone, "decyzje nie są prawomocne" i w związku z tym "osoba, której postępowanie dotyczy, nie może posługiwać się poświadczeniami bezpieczeństwa, które są przedmiotem pozostającego w toku postępowania".

Opracował Adam Styczek /lulu