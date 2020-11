"Wydaje się, że taktyka rządu jest co najmniej pozbawiona logiki"

Możemy zostać pozbawieni bardzo korzystnych, ogromnych kwot wynegocjowanych podczas szczytu w lipcu, a jednocześnie i tak będzie obowiązywać rozporządzenie o powiązaniu funduszy z praworządnością - stwierdził w "Faktach po Faktach" adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy "Wolne Sądy", komentując deklarowaną przez rząd gotowość do zawetowania unijnego budżetu. - Gdyby Polska rzeczywiście nie mogła czegoś zablokować czy wstrzymać, to już byśmy mieli wszystko zaakceptowane - stwierdził wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Sprzeciw obu krajów w sprawie unijnego pakietu budżetowego nie zatrzymuje jednak całej procedury przyjęcia mechanizmu powiązania środków z praworządnością. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie pakietu budżetowego do końca bieżącego roku, od przyszłego roku w UE będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, a więc fundusze (część) będą wypłacane w oparciu o zapisy przyjęte na rok 2020.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek odbył rozmowę z Angelą Merkel. Po jej zakończeniu przekazał, że potwierdził kanclerz Niemiec gotowość do zawetowania unijnego budżetu przez Polskę.

- Budżet unijny na lata 2021-27, fundusz odbudowy i rozporządzenie (w sprawie powiązania funduszu z praworządnością - red.) są traktowane w tych rozmowach politycznych jako element jednego pakietu. Te rozmowy polityczne polegają na tym, że jeżeli któraś ze stron nie akceptuje jakiegoś z tych elementów, to pozostali uczestnicy widzą, że nie ma kompromisu, nie ma porozumienia i nie możemy iść dalej - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jak dodał, w tej chwili trwają rozmowy o tym, by "ustalić taki pakiet, który będzie odpowiednio gwarantował prawa państw członkowskich i przestrzeganie unijnego prawa". - O to toczy się ta gra - stwierdził wiceminister.

"Taktyka rządu jest co najmniej pozbawiona logiki"

Zdaniem adwokata Michała Wawrykiewicza mowa o dwóch odrębnych kwestiach. - Kwestia ustalenia mechanizmu powiązania praworządności z wypłatą funduszy została ustalona i przesądzona na szczycie Rady Europejskiej w lipcu i wówczas zostało powiedziane, w jaki sposób ten mechanizm ma zostać wprowadzony w życie - zaznaczył mecenas. Jak podkreślił, miał on zostać zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną.

- Rada, Komisja i Parlament uzgodniły już tekst tego rozporządzenia i ono wejdzie w życie tak, czy inaczej. Wystarczy jeszcze tylko, że formalnie zatwierdzi ją Rada (Europejska) większością kwalifikowaną i Parlament (Europejski), który jest entuzjastycznie nastawiony do tego rozporządzenia - zauważył gość "Faktów po Faktach".

Jak stwierdził, nawet jeśli nie wejdzie w życie unijny budżet, to "będzie można wstrzymać fundusze płynące z prowizorium budżetowego na podstawie tego rozporządzenia". - Wydaje się, że taktyka rządu jest co najmniej pozbawiona logiki, bo możemy zostać pozbawieni bardzo korzystnych, ogromnych kwot wynegocjowanych podczas szczytu w lipcu, a jednocześnie i tak będzie obowiązywać rozporządzenie o powiązaniu funduszy z praworządnością - ocenił Wawrykiewicz.

"Wszystko jest uchwalane zgodnie zgodnie z traktatami"

Zdaniem Jabłońskiego "gdyby Polska rzeczywiście nie mogła czegoś zablokować czy wstrzymać, to już byśmy mieli wszystko zaakceptowane." - Co stało na przeszkodzie, żeby na ostatnim posiedzeniu Radu Unii Europejskiej większością kwalifikowaną przyjąć to rozporządzenie? Nie stało się tak, dlatego, że Polska i Węgry zgłosiły sprzeciw, powiedzieliśmy twarde "nie". Nie zgadzamy się na mechanizm, który jest sprzeczny z traktatami i nie gwarantuje nam naszych praw - oświadczył wiceszef MSZ.