Brudziński zdradza, gdzie odbędzie się wiec PiS. "Tam, gdzie jest realny problem"

Joachim Budziński, nowy szef sztabu wyborczego PiS, wskazał w telewizji rządowej nowe miejsce, które wybrał PiS zamiast Łodzi, gdzie pierwotnie miała się odbyć konwencja tej partii. Będzie to Bogatynia, na terenie której znajduje się kopalnia Turów.

Bogatynia to miasto, na terenie którego znajduje się kopalnia Turów. - Ta, o której politycy PO mówili: "tak, trzeba zamknąć", pod dyktando jednego sędziego z TSUE, czyli jednego z urzędników brukselskich - powiedział Brudziński. Wydarzenie ma się odbyć w sobotę 24 czerwca. Jednocześnie europoseł PiS stwierdził, że będzie to "nie tyle konwencja", a raczej należałoby to określić jako wiec.