Komorowski o "antidotum na radykalny, skrajny konserwatyzm" PiS

Komorowski: nie ma mowy o przeciąganiu kogokolwiek

W jego opinii, "warto nie dać zawłaszczyć Prawu i Sprawiedliwości i nacjonalistom takich wartości jak naród, jak rodzina, jak tradycja, jak patriotyzm". - To są słowa w ustach konserwatystów, którzy są zwolennikami modernizacji Polski, ale w utrzymaniu relacji z tradycyjnym systemem wartości – powiedział.

- Chcielibyśmy współpracy środowisk politycznych, które chcą modernizować Polskę, które chcą Polski nowoczesnej i europejskiej, ale budowanej w zgodzie z tradycyjnym systemem wartości. Tu nie ma mowy o żadnym rozbijaniu, przeciąganiu kogokolwiek w polityce – zadeklarował Komorowski. - Nie namawiam nikogo, ani nie organizuję akcji dzielenia tego co jest. Wychodzę z założenia, trochę tak jak lekarz kieruje się zasadą "po pierwsze nie szkodzić" – dodał.

"Wybory wygrywa się nie w Warszawie, ale w Końskich"

Były prezydent zaznaczył, że jest otwarty "na współpracę z różnymi środowiskami opozycyjnymi". - Doceniam to, że wokół pana Władysława Kosiniaka-Kamysza skupia się w tej chwili środowisko, które ma odwagę powiedzieć: my chcemy odwoływać się do tradycyjnego systemu wartości, bo chcemy przyciągnąć wyborców centroprawicowych, a nie tylko liberalnych czy lewicowych – tłumaczył.