Polska

Brak okresowych badań myśliwych łamie prawo? Jest skarga do Komisji Europejskiej

Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
Brak okresowych badań między innymi dla myśliwych w Polsce jest łamaniem unijnego prawa - twierdzą aktywiści. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wysłała skargę w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Chodzi o zgodność prawa krajowego z dyrektywą, która nakazuje państwom członkowskim Unii Europejskiej sprawdzanie stanu zdrowia posiadaczy broni. W Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy, ale nie stoi za nim rząd.
Kluczowe fakty:
  • Głosy PSL zadecydowały o odrzuceniu na początku 2025 roku projektu, który miał wprowadzić okresowe badania dla myśliwych.
  • Jeśli KE uzna, że Polska nie wypełnia unijnej dyrektywy, "będziemy mieli kolejny przypadek płacenia za to, że rząd nie przestrzega unijnego prawa" - uważa mecenas Karolina Kuszlewicz z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
  • Poselski projekt ustawy, przewidujący okresowe badania dla wszystkich posiadaczy broni - w tym myśliwych - jest już po konsultacjach społecznych. Ich wyniki, a także sondaż IBRiS, wskazują, że Polacy chcą zmian w tym zakresie.
  • Tym razem ludowcy mogą poprzeć nowelizację ustawy. Ku rozczarowaniu myśliwych, którzy projekt nazywają "bzdurą" i "nieuzasadnioną szykaną".

Trwa druga w tej kadencji walka o okresowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy broni. W styczniu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji autorstwa posłów Polski 2050. Postulat dotyczył wprowadzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
