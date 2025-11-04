Kluczowe fakty:
- Głosy PSL zadecydowały o odrzuceniu na początku 2025 roku projektu, który miał wprowadzić okresowe badania dla myśliwych.
- Jeśli KE uzna, że Polska nie wypełnia unijnej dyrektywy, "będziemy mieli kolejny przypadek płacenia za to, że rząd nie przestrzega unijnego prawa" - uważa mecenas Karolina Kuszlewicz z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
- Poselski projekt ustawy, przewidujący okresowe badania dla wszystkich posiadaczy broni - w tym myśliwych - jest już po konsultacjach społecznych. Ich wyniki, a także sondaż IBRiS, wskazują, że Polacy chcą zmian w tym zakresie.
- Tym razem ludowcy mogą poprzeć nowelizację ustawy. Ku rozczarowaniu myśliwych, którzy projekt nazywają "bzdurą" i "nieuzasadnioną szykaną".
Trwa druga w tej kadencji walka o okresowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy broni. W styczniu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji autorstwa posłów Polski 2050. Postulat dotyczył wprowadzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych.