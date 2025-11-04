Kluczowe fakty:

Głosy PSL zadecydowały o odrzuceniu na początku 2025 roku projektu, który miał wprowadzić okresowe badania dla myśliwych.

Jeśli KE uzna, że Polska nie wypełnia unijnej dyrektywy, "będziemy mieli kolejny przypadek płacenia za to, że rząd nie przestrzega unijnego prawa" - uważa mecenas Karolina Kuszlewicz z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Poselski projekt ustawy, przewidujący okresowe badania dla wszystkich posiadaczy broni - w tym myśliwych - jest już po konsultacjach społecznych. Ich wyniki, a także sondaż IBRiS, wskazują, że Polacy chcą zmian w tym zakresie.