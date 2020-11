Możliwe ograniczenia w przemieszczaniu się. Premier o świętach Bożego Narodzenia

Chcę zaapelować już dzisiaj, by to były spotkania w gronie małych rodzin - powiedział o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, rząd pracuje nad możliwością wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się, dlatego odradził przygotowania do wyjazdów - przede wszystkim zagranicznych.

Szef rządu na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że chociaż od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń, to jest ona wysoka i wirus prowadzi do śmierci wielu osób. - Obecnie siedmiodniowa krocząca średnia to powyżej 20 tysięcy (zakażeń - red.), około 22-22,5 tysiąca dziennie, a więc sytuacja nadal jest bardzo, bardzo poważna - stwierdził.

Dodał przy tym, że z zatrwożeniem obserwuje codzienną liczbę zgonów, za które jest pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny koronawirus. - Musimy pamiętać, że wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo, które zasiał dwa, trzy, cztery tygodnie temu - zwrócił uwagę.

Premier o Bożym Narodzeniu: apeluję o spotkania w gronie małych rodzin

- Przed nami pewien okres, który nazywamy "sto dni solidarności". To dlatego, że na końcu tego okresu wysoce prawdopodobne jest, że będzie dostępna szczepionka - mówił premier. - Nawet jeżeli nie wszyscy będą chcieli od razu się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Tak mówią wirusolodzy - dodał.

Odniósł się do nadchodzącego okresu świąt Bożego Narodzenia. - To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, by to były spotkania w gronie małych rodzin. Tych, z którymi mieszkamy - mówił szef rządu.

Morawiecki: chcę, by święta Bożego Narodzenia odbyły się w ramach małych rodzinnych spotkań TVN24

Morawiecki zaapelował, "żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być potem restrykcje". - Dlatego rozpoczynamy to sto dni solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy - wskazał.

Premier: możliwe ograniczenia w przemieszczaniu się

Podczas konferencji prasowej premier był pytany, czy rząd planuje wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się w okresie świąt. Morawiecki ocenił, że redukcja kontaktów społecznych w czasie świąt "jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii".

- Dlatego pracujemy również nad takimi możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby najlepiej nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani również w Polsce - powiedział premier.

Premier: pracujemy również nad takimi możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się TVN24

Zaznaczył jednocześnie, że rząd zaproponował "szeroki pakiet wsparcia dla branż". Wskazał, że "najbardziej poturbowane" przez drugą falę koronawirusa są branże: turystyczna, hotelarska i gastronomiczna. - O te branże szczególnie zadbamy, ale wszystkich Polaków musimy dzisiaj poprosić, żeby nie planowali wyjazdów, dużych spotkań rodzinnych, bo wtedy dochodzi do tego mieszania się pomiędzy sobą ludzi i zwiększonego prawdopodobieństwa transmisji koronawirusa" - dodał.

