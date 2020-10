Koalicja Obywatelska będzie rozmawiać z premierem. "Idziemy z konkretnymi pięcioma postulatami"

Nie damy nabrać się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na to, by próbował współdzielić odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce w walce z COVIDem - mówił na konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Zapowiedział, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej pojawią się na telekonferencji z premierem w sprawie pandemii.

Borys Budka mówił o propozycjach Koalicji Obywatelskiej na walkę z pandemią na wtorkowej konferencji prasowej. We wtorek ma się również odbyć wirtualne spotkanie opozycji z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie COVID-19.

"Nie będzie współodpowiedzialności"

- Dzisiaj jest czas, żeby jasno powiedzieć: nie damy nabrać się premierowi Morawieckiemu na to, by kolejnymi PR-owskimi zagrywkami tym razem próbował współdzielić odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce w walce z COVIDem z opozycją. Nie będzie tej współodpowiedzialności, bo wszyscy wiemy doskonale, że całkowitą odpowiedzialność za walkę z COVIDem ponosi rząd premiera Morawieckiego i to rząd odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo Polaków - mówił Budka.

Borys Budka TVN24

Zapowiedział, że w dzisiejszej telekonferencji z premierem Morawieckim w sprawie pandemii będzie uczestniczyć szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i przewodnicząca komisji zdrowia w Senacie, doktor Beata Małecka-Libera.

- Idziemy na to spotkanie z konkretnymi pięcioma postulatami. Idziemy tam po to, by zażądać od premiera Morawieckiego i tego rządu konkretnych rozwiązań, które mają na celu realną walkę z COVIDem - powiedział przewodniczący PO.

Pięć postulatów Koalicji

Pierwsze żądanie KO dotyczy utworzenia specjalnego funduszu na walkę z COVID-19 w wysokości co najmniej pięciu miliardów złotych. W ocenie szefa PO środki te powinny być przeznaczone m.in. na zakup szczepionek, respiratorów, czy na wynagrodzenie dla medyków.

Drugim postulatem KO jest przeprowadzanie 100 tys. testów na koronawirusa dziennie. - 100 tysięcy testów dziennie to powinno być minimum, które zagwarantuje realne odseparowanie osób, które są chore od osób zdrowych - oświadczył Budka.

Trzecie żądanie dotyczy zakupu w trybie interwencyjnym 10 milionów szczepionek na grypę. - Kumulacja sezonowej grypy i koronawirusa może przynieść bardzo tragiczne efekty - podkreślił szef PO.

Jako piąte żądanie, Budka postulował też potrzebę zapewnienia lepszego dostępu do służby zdrowia dla pacjentów ze schorzeniami innymi niż COVID-19. - Całkowicie niezrozumiałe i niedopuszczalne jest powierzanie koordynacji w zarządzaniu brakującymi łóżkami szpitalnymi dyrektorom szpitali. To wojewoda i administracja rządowa odpowiedzialni są za zarządzanie kryzysowe - mówił lider PO.

Piąte żądanie dotyczy przedstawienia przez premiera na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu pełnej informacji o stanie służby zdrowia w Polsce. - Żądamy również, by takie dane były udostępniane na bieżąco. Czas skończyć z PR-owskim picem, który jest stosowany przez ten rząd. Czas mówić w sposób odpowiedzialny, jasny i czytelny - oświadczył Budka.

Według niego, "te pięć postulatów to warunek niezbędny do tego, aby wyprowadzić Polskę z chaosu".

Autor:mart\mtom

Źródło: TVN24, PAP