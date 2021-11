Pogrzeb 37-letniego Jemeńczyka. Jego ciało znaleziono niedaleko granicy, zmarł z wychłodzenia

- To jest cmentarz muzułmański i na tym cmentarzu spoczywają wszyscy muzułmanie z całego świata, niezależnie, czy to osoby z Jemenu, z Sudanu, czy nasi Tatarzy - nieważne kto, ważne, że muzułmanin - to wtedy my się podejmujemy takich obowiązków. W szczególności ja, jako przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach do spraw religijnych i wtedy dokonuję tej części rytualnej - mówi imam Aleksander Ali Bazarewicz.