Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Błogosławił" i ucałował ziemię. Siwiec o głośnym nagraniu sprzed lat

Nagranie pochodzi z 1997 r.
Siwiec o relacji z papieżem po całowaniu ziemi kaliskiej. "Nie rozmawiałem, wymieniałem korespondencję"
- Bardzo mi w tym pomogła dyplomacja watykańska i również polska - stwierdził w TVN24 Marek Siwiec, opisując konsekwencje sytuacji z 1997 roku. Na lotnisku sparodiował gest Jana Pawła II, czym wywołał kontrowersje. Dziś zapewnił, że "śpi spokojnie" i wbił szpilę dziennikarzom oraz politykom.

Marek Siwiec został mianowany szefem kancelarii Sejmu przez marszałka Włodzimierza Czarzastego w listopadzie. W piątkowym programie "Jeden na jeden" prowadząca Agata Adamek przywołała głośną sytuację z 1997 roku, kiedy to Siwiec sparodiował gest papieża Jana Pawła II.

Czarzasty twierdził, że sprawa została z papieżem załatwiona. Siwiec pytany był w TVN24 o kulisy rozmowy z Watykanem.

- Ja powiem tylko tyle, że nie rozmawiałem, tylko wymieniałem korespondencję i nic więcej na ten temat nie powiem, poza czymś, co może dla moich przeciwników być bardzo niemiłe. Otóż śpię z tego powodu bardzo spokojnie, bo wiem, że ten, na kanwie którego ta cała nagonka na mnie jest zorganizowana, nie miał do mnie żadnych pretensji - powiedział Marek Siwiec.

Siwiec całuje ziemię (1997 r.)
Siwiec całuje ziemię (1997 r.)
Źródło: Archiwum TVN 24

Na pytanie o ton korespondencji (czy była w duchu przepraszającym albo tłumaczącym), Siwiec odparł, że "dyplomacja służy do tego, aby załatwiać sprawy, używać właściwych słów i uzyskiwać właściwe komunikaty" Jak zaznaczył "bardzo mi w tym pomogła dyplomacja watykańska i bardzo mi w tym pomogła również polska dyplomacja".

Siwiec następnie ocenił, że martwi go u dziennikarzy i polityków "pierwszy objaw demencji starczej, który się nazywa pamięć wsteczna". - Jeżeli pamięta się to, co było 30 lat temu, a nie pamięta się tego, co się działo w ciągu 30 lat, to znaczy, że ta demencja jest zaawansowana - ironizował, zaznaczając, że nie kieruje tego bezpośrednio do prowadzącej, ale "ogólnie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Stoi na tle mebla, dzięki któremu znalazł się w ogóle w tym pałacu"

"Stoi na tle mebla, dzięki któremu znalazł się w ogóle w tym pałacu"

Marek Siwiec z ukraińskim orderem: to sygnał dla Zełenskiego

Marek Siwiec z ukraińskim orderem: to sygnał dla Zełenskiego

Siwiec "błogosławił" i ucałował ziemię. Sprawa w sądzie

Gest "błogosławienia ziemi kaliskiej" miał miejsce w Ostrzeszowie niedaleko Kalisza w 1997 roku. Po wyjściu z helikoptera ówczesny minister Marek Siwiec wykonał znak krzyża, a następnie, zachęcony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pocałował ziemię.

Sparodiował w ten sposób papieża Jana Pawła II, który gest całowania ziemi wykonał po raz pierwszy na warszawskim Okęciu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.

Błogosławił ziemię kaliską. Po 10 latach sąd umorzył sprawę Siwca
Dowiedz się więcej:

Błogosławił ziemię kaliską. Po 10 latach sąd umorzył sprawę Siwca

Poznań

O zachowaniu Marka Siwca głośno zrobiło się trzy lata później. Nagranie z ministrem wykorzystał wówczas w spocie wyborczym Marian Krzaklewski, kandydat Akcji Wyborczej "Solidarność" na prezydenta RP.

Proces w sprawie znieważenia uczuć religijnych zakończył się w 2014 roku umorzeniem sprawy ze względu na przedawnienie.

OGLĄDAJ: Marek Siwiec: wstydu nie ma
pc

Marek Siwiec: wstydu nie ma

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN 24

Udostępnij:
TAGI:
Marek SiwiecJan Paweł IIWłodzimierz CzarzastyWatykan
Czytaj także:
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Nie było karetki, pojechali strażacy
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk
Dworczyk usłyszał dwa zarzuty. "Kuriozalne"
Polska
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
BIZNES
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
METEO
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
METEO
Klępa z łoszakiem przy szlaku od Sierakowa do Pociechy
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów
WARSZAWA
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura poinformowała o decyzji Grecji
WARSZAWA
imageTitle
Miliony dla polskich klubów. Raków zarobił najwięcej
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"
Polska
imageTitle
Sensacja w Pucharze Świata. W Val Gardenie najlepszy Czech
EUROSPORT
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
BIZNES
Rozbrojenie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Wyrwał broń z rąk zamachowca, dostał dwa i pół miliona dolarów
Świat
Marcin Romanowski
Zwrot w sprawie Romanowskiego. ENA uchylony
Polska
Ukraiński żołnierz, batalion "Donbas"
Skandal dyplomatyczny, Kijów odpowiada. "W zamknięte usta nie wleci mucha"
Świat
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały
Zuzanna Kuffel
Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów
Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania
Katowice
Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N
Miała zeznawać, wpadł w szał i zabił ją przed prokuraturą. Dożywocie
Szczecin
Romans ujawniony na koncercie Coldplay
O jej romansie usłyszał cały świat, przerwała milczenie. "Stałam się memem"
Kultura i styl
Akcja straży pożarnej w Porcie Czerniakowskim
Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim
WARSZAWA
Droga w śniegu
Najkrótszy dzień w roku już niedługo
METEO
cholesterol shutterstock_2373621593
Nowe światło rzucone na cholesterol. Sterowanie zamiast obniżania
Zdrowie
IPN
Krytyczny raport o IPN. Najwyższa Izba Kontroli szykuje kolejny krok
Polska
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
BIZNES
Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski
Prezent Nawrockiego dla Zełenskiego. Widoczny na stole
Polska
Wspinali się na świąteczne ozdoby
Wspinali się na świąteczne ozdoby, jedna z osób święta spędzi w areszcie
Białystok
imageTitle
Zawsze są tu "pewne trudności". Na co trzeba uważać w Engelbergu
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje znany trener. Dał się we znaki Polakom
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
BIZNES
shutterstock_2629359631
Owiany mitami, niezbędny jelitom. Czy warto go suplementować?
Zdrowie
Żołnierze amerykańscy
Trump złożył podpis. "Ważny moment dla Polski"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica