Skandaliczne błędy w prywatnej klinice. "Konsekwencją był zgon"

Pani Anna w połowie ubiegłego roku zgłosiła się do prywatnej kliniki Esculap w Bielsku-Białej na umówiony zabieg cesarskiego cięcia. Krótko po zabiegu kobieta zmarła. Grupa kobiet opowiedziała reporterom "Uwagi!" TVN o koszmarze, który przeżyły tam wcześniej.

Pod koniec maja 2025 roku pani Anna zgłosiła się z partnerem do prywatnej kliniki Esculap w Bielsku-Białej na umówiony zabieg cesarskiego cięcia. Na świat przyszedł zdrowy syn pary. Ogromna radość z narodzin trwała jednak bardzo krótko. Kobieta zmarła po kilkunastu godzinach cierpienia.

- W moim najlepszym przekonaniu ta kobieta mogła żyć. Niestety błędy, które zaistniały w procedurze medycznej, doprowadziły do tego, że konsekwencją był zgon - powiedział Łukasz Zachura z Prokuratury Okręgowej Bielsko-Biała Północ.

- Nie jest dopuszczalne ze względu na procedury medyczne, aby pacjentka po tego typu zabiegu pozostawała bez obserwacji przez lekarza ginekologa - zaznaczył wówczas prokurator.

Po miesiącach śledztwa prokuratorzy nie mają wątpliwości. Do śmierci pani Anny doszło w wyniku zaniedbań dwóch lekarzy: ginekologa i anestezjologa - właściciela kliniki Esculap.

Od kilkunastu lat odczuwa ból

- Czas powoduje, że dzieci rosną, ale zapomnieć się nie da. To zawsze będzie ze mną - mówi Krzysztof Wnętrzak, partner nieżyjącej kobiety.

Okazuje się, że to niejedyna tragedia, która miała miejsce w tej placówce. W trakcie naszego śledztwa, analizującego funkcjonowanie kliniki, dotarliśmy do innych kobiet, które miały tam być skrzywdzone.

Pani Izabela walczy z niepełnosprawnością po tym, jak niewłaściwie podano jej zastrzyk ze znieczuleniem podczas porodu. - Ból, który towarzyszy mi nieustannie od 17 lat, to jest ich wina. To jest wina tego anestezjologa i całej tej kliniki. Poszłam tam zdrowa, a wyszłam chora - podkreśla. - Konsekwencje tego, co tam się stało, będę odczuwać do śmierci - dodaje.

Kobieta zmarła po porodzie. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził liczne nieprawidłowości
Kobieta zmarła po porodzie. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził liczne nieprawidłowości

Katowice

W trakcie podawania zastrzyku lekarz miał popełnić błąd. Kobieta poczuła wtedy ból tak mocny, jakby wlewano w nią wrzątek. Trwale zostały uszkodzone nerwy, przez co pani Izabela straciła władzę w lewej nodze.

- Wybrałam tę klinikę, bo chciałam być bezpieczna - mówi pani Izabela. Przywołuje tamte wydarzenia: "Po tym, co się stało, zawieźli mnie do pokoju, powiedzieli, że nie wolno mi wychodzić z pokoju, żeby mnie inni nie widzieli". - Przejęli się wizerunkiem firmy - stwierdza.

Po wszczepieniu stymulatora rdzenia kręgowego kobieta próbuje radzić sobie w życiu. Jednak lekarze ją przestrzegają, że ze względu na postępujący zanik mięśni już za kilka lat może przestać całkowicie chodzić.

"Od kilku lat córka nie żyje"

W przypadku pani Marty poród zakończył się tragicznie dla jej dziecka. - Córka urodziła się martwa, bo tego inaczej się nie da określić - ocenia kobieta.

Ginekolog z kliniki Esculap miał zbagatelizować złe wyniki KTG płodu i dziecko poddusiło się podczas porodu. - Położyli mi sine dziecko na piersi, nie było oznak życia. Trwało to być może pół minuty, minutę i dopiero wtedy się zorientowali. Wzięli córkę na stół i po prostu zaczęli ją reanimować - opowiada.

Po trudnej reanimacji lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe nowonarodzonej dziewczynki. - Była dzieckiem leżącym, nie porozumiewała się z nami, nie jadła samodzielnie, nie połykała. Wymagała opieki 24 godziny na dobę - opowiada pani Marta. - Od kilku lat córka nie żyje. Organizm, serce nie wytrzymało tego wszystkiego - dodaje kobieta.

Obie kobiety swoje sprawy skierowały do sądów i wygrały z kliniką Esculap.

Po kontroli na porodówce. "To nie był incydent"
Po kontroli na porodówce. "To nie był incydent"

Małgorzata Goślińska

Reporterzy "Uwagi!" TVN podjęli kolejną próbę rozmowy z właścicielem kliniki. Lekarz nie chciał rozmawiać.

- Doktor jest złym człowiekiem: samolubnym, egoistycznym, zapatrzonym w siebie. To nie jest człowiek, który powinien być lekarzem, nie ma żadnego współczucia do drugiego człowieka. Nigdy nie przeprosił - mówi pani Izabela.

- Kluczowe w tym wszystkim było to, że nikt nie sprawował kontroli nad tą placówką. Słyszy się o nadgorliwości urzędników, a tam funkcjonował szpital, który hulał sobie beztrosko. Nikt go nie kontrolował, nie sprawdzał. Dla mnie jest to nie do pomyślenia - zaznacza pan Krzysztof.

Kontrole w klinice Esculap

Placówka Esculap miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ciągu dwóch lat jego obowiązywania otrzymała ponad pięć milionów złotych na zapewnienie właściwej, profesjonalnej opieki nad kobietami w ciąży i po porodzie.

- Umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym - mówi Alicja Potrawa z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwszą kontrolę w Esculapie NFZ przeprowadził jednak dopiero po zawiadomieniu prokuratury po śmierci pani Anny. Stwierdzono wtedy liczne nieprawidłowości, brakowało sprzętu, a przede wszystkim personelu. Sprawdzono 26 losowo wybranych porodów i po żadnym z nich nie było zapewnionej opieki lekarza ginekologa, mimo że polskie prawo wyraźnie tego wymaga.

- Narodowy Fundusz Zdrowia ma obecnie ponad 30 tysięcy umów. Nie jesteśmy w stanie skontrolować każdej placówki, bo do tego dochodzą również apteki, sprzęt medyczny - tłumaczy Potrawa.

Organizację w placówce badał również Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Kontrolerzy stwierdzili liczne niedociągnięcia. Po tym, jak właściciel kliniki ich nie naprawił, placówka została wykreślona z listy podmiotów mogących świadczyć usługi medyczne.

- To właśnie nieprawidłowości i zaniedbania, między innymi o charakterze organizacyjnym, doprowadziły do zgonu pani Anny - zaznacza prokurator Zachura.

- Ten tragiczny przypadek rzeczywiście był wynikiem złego funkcjonowania placówki - przyznaje Potrawa.

Autorka/Autor: Maciej Dopierała, wg

Źródło: "Uwaga!" TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica