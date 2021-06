O tym, że matka jest w Polsce, dowiedziała się z Twittera. "Nie miałam jeszcze od mamy żadnej informacji"

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w środę, że trzy działaczki mniejszości polskiej na Białorusi, które były w areszcie w Mińsku - Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa - przyjechały do Polski. Ich aresztowanie było efektem represji wymierzonych w przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi i Związku Polaków na Białorusi ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Przed pojawieniem się komunikatu resortu dyplomacji nieoficjalnie o przyjeździe do Polski kobiet poinformowała na Twitterze dyrektorka telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Weranika Piuta, córka szefowej oddziału ZPB w Lidzie Ireny Biernackiej, przekazała, że o wyjściu mamy z aresztu i przybyciu do Polski dowiedziała się z Twittera. Jak wyjaśniła, siostra przesłała jej zdjęcie wpisu Romaszewskiej-Guzy. - Nie miałam jeszcze od mamy żadnej informacji i nie wiem, gdzie jest – powiedziała Piuta. Przyznała, że jest zadowolona, że jej mama jest na wolności. - Natomiast nie podoba mi się, że ma zakaz wjazdu na Białoruś, której jest obywatelką – dodała. Piuta oceniła, że zgoda białoruskiego reżimu na przewiezienie działaczek potwierdza, że "zarzuty wobec nich były bezpodstawne".

Przyjęto paczkę od rodziny, choć Biernackiej miało już nie być w reszcie

Irena Biernacka spędziła w areszcie równo dwa miesiące. Jak wskazywała jej córka, w komunikacie MSZ podano, że działaczki wywieziono do Polski 25 maja. - Tego samego dnia przekazaliśmy do aresztu w Żodzino paczkę dla mamy i wszystko zostało przyjęte. Nawet telewizor - mówiła Piuta. Poinformowała, że "26 maja miały się odbyć czynności śledcze, ale rano adwokat napisał, że zostały odwołane". - 29 maja odesłano nam listy, ale też uznałam to za przypadek - kontynuowała.