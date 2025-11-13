Wystawa dzieł posła PiS "na osobistą interwencję" Hołowni

Hołownia: w Sejmie odbędzie się wystawa twórczości artystycznej Marka Suskiego Źródło: TVN24

Szymon Hołownia na ostatniej zorganizowanej przez niego w roli marszałka Sejmu konferencji prasowej poinformował, że "na jego osobistą interwencję" 3 grudnia w Sejmie odbędzie się "wystawa twórczości graficznej posła Marka Suskiego". Zwrócił przy tym uwagę, że poseł PiS jest w Sejmie już od wielu kadencji i "nikt nigdy nie docenił jego twórczości".

Ustępujący marszałek przekazał, że Suski "prezentował" mu swoje grafiki, i ocenił, że jest "niezwykle utalentowanym plastykiem". - Powinniśmy się też cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego, jakie mamy zapatrywania polityczne - stwierdził Hołownia.

Będzie wystawa prac Suskiego w Sejmie

Marek Suski jest posłem na Sejm z ramienia PiS nieprzerwanie od IV kadencji parlamentu, czyli od 2001 roku. Obecnie pełni rolę wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego partii Jarosława Kaczyńskiego. W wolnym czasie zajmuje się między innymi twórczością artystyczną. Jak przyznaje w rozmowach z mediami, maluje głównie akwarele.

W ubiegłych kadencjach Sejmu głośniej było o Suskim za sprawą jego wypowiedzi na sejmowych komisjach. Szerokim echem odbiła się słynna już wypowiedź, która padła podczas komisji śledczej do spraw Amber Gold w 2016 roku. Wtedy to dopytywał jednego ze świadków kim jest "caryca Katarzyna", co rozbawiło między innymi zasiadających w komisji posłów.

Już w tej kadencji Suski został ukarany upomnieniem za nazwanie "debilem" ówczesnego przewodniczącego komisji kultury Piotra Adamowicza z Koalicji Obywatelskiej.

