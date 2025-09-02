Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kilka tysięcy przeżyje, 10 razy więcej odstrzelą. "Logiczny kompromis"

|
Od lewej: łyska i głowienka
Odgłosy wystrzałów słychać w ptasich ostojach, między innymi w Parku Narodowym Ujście Warty czy w Dolinie Dolnej Odry
Źródło: Piotr Chara
Łyska, głowienka, czernica, jarząbek i słonka - na te gatunki ptaków od 31 sierpnia 2026 roku nie będą mogli polować myśliwi. Moratorium ma obowiązywać 10 lat. Resort rolnictwa nie zgodził się jednak na ochronę cyraneczek i kaczek krzyżówek. Tych ostatnich ginie rocznie około 40 tysięcy. Sezon polowań już wystartował, a ministerstwo klimatu nie ma jeszcze jednego ważnego projektu, który ma ukrócić strzały w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty.
Kluczowe fakty:
  • - Czekamy na podpisanie finalnego projektu rozporządzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - powiedział tvn24.pl wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
  • Wcześniej ochrona miała dotyczyć siedmiu gatunków ptaków. Po uwagach ministerstwa rolnictwa resort klimatu zrezygnował z moratorium na cyraneczki i kaczki krzyżówki.
  • Tegoroczny sezon polowań ruszył bez żadnego z projektowanych ograniczeń. Ministerstwo nie zdążyło też z ochroną ptaków przy granicy Parku Narodowego Ujście Warty.
  • Myśliwych, którzy polują przy samej granicy parku narodowego, wsparły samorządy i resort rolnictwa. Ministerstwo klimatu na razie nie odniosło się do uwag w sprawie projektu strefy ochronnej w otulinie PNUW.

Od 31 sierpnia 2026 roku pięć gatunków kaczek zostanie objętych całoroczną ochroną. Myśliwi nie będą mogli polować na łyski, głowienki, czernice, jarząbki i słonki.

Jak poinformował tvn24.pl wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosiło uwag do propozycji pięciu gatunków moratorium, co otwiera drogę do podpisania rozporządzenia w tej sprawie. Ma się to stać wkrótce.

Powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Jest projekt ustawy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Jest projekt ustawy

Szczecin

- Moratorium ochronne jest przewidziane na 10 lat. W tym czasie ruszą badania. Czekamy na podpisanie finalnego projektu rozporządzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - przekazał Dorożała, który ocenił, że to "dobra wiadomość dla przyrody", a przyjęte rozwiązanie nazwał "ważnym kompromisem".

Badania, o których wspomniał Dorożała, mają dotyczyć określenia liczebności wymienionych gatunków ptaków i wskazanie trendu - czy zwierząt tych przybywa, czy wręcz odwrotnie.

Od lewej: łyska i głowienka
Od lewej: łyska i głowienka
Źródło: Piotr Chara

"Logiczny kompromis" czy "plan minimum"?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chciało objąć ochroną również kaczki krzyżówki i cyraneczki. Resort rolnictwa się nie zgodził, więc wykreślono te ptaki z projektu rozporządzenia. Minister rolnictwa Stefan Krajewski w piśmie do MKiŚ zwrócił uwagę, że są to "najliczniej występujące i pozyskiwane gatunki ptaków łownych".

"Mając zatem na uwadze fakt, iż objęcie moratorium słonki oraz jarząbka nie ma wpływu na rolnictwo w Polsce, a szacowana liczebność i pozyskanie łowieckie łyski, głowienki i czernicy oraz ich wpływ na rolnictwo i zapewnienie możliwości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest znikomy, oceniam przedłożony do uzgodnień projekt jako logiczny kompromis pomiędzy sprawami rolnictwa i ochrony interesów polskiej wsi, a sprawami ochrony przyrody i w tym zakresie nie zgłaszam do niego uwag" - napisał do ministry Pauliny Hennig-Kloski.

Projekt rozporządzenia jest kompromisem, o który nie było łatwo. Przed rokiem Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało o planach wykreślenia z listy łownej siedmiu gatunków ptaków. Oprócz wymienionych wyżej pięciu, były to kaczki krzyżówki i cyraneczki.

Pomysł resortu kierowanego przez Polskę 2050 storpedowały ministerstwa, za które odpowiadają politycy PSL: rolnictwa i rozwoju wsi, obrony narodowej. Pojawiały się rozmaite argumenty: że brak polowań na kaczki zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski, że nie powstanie część infrastruktury "Tarczy Wschód", że ptaki będą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

Zdjęcie ilustracyjne
Kaczka krzyżowka
Źródło: Shutterstock

Dr Jarosław Krogulec, dyrektor do spraw ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, w rozmowie z tvn24.pl podkreśla, że aktualny projekt rozporządzenia zapewnia tylko "małą ochronę" ptaków. Zwrócił uwagę, że propozycja tylko w niewielkim stopniu uwzględnia postulaty przyrodników, którzy postulowali nie tylko ochronę kaczek krzyżówek oraz cyraneczek, ale też wszystkich gatunków gęsi.

- Polowania trwają zwykle zarówno o zmroku, jak i o świcie, kiedy widoczność jest ograniczona. Rano często jest mgła, a przelatujące kaczki, w domyśle krzyżówki, są ostrzeliwane. Myśliwi regularnie mylą gatunki ptaków, do których strzelają, dlatego można się spodziewać, że mimo moratorium również te chronione ptaki będą nadal ginąć - zaznaczył dr Krogulec.

Ornitolog podkreślił, że kompromis między resortami klimatu i rolnictwa to "plan minimum" z punktu widzenia ochrony przyrody. - Żyjemy w trzeciej dekadzie XXI wieku i wiemy, że jest szereg starych tradycji, które nie powinny być kontynuowane, między innymi polowanie na grzywacze, czyli na ptaki, z których nie da się pozyskać zbyt dużo mięsa. Polowanie na ptaki jest sportem, sposobem rozrywki - ocenił Krogulec.

Myśliwi w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty
Myśliwi w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty
Źródło: Piotr Chara

Ochronią cztery tysiące ptaków. Może zginąć 10 razy tyle

Ministerstwo klimatu nie pozostawia złudzeń, że środowisko myśliwskie wygrało walkę o zmianę listy łownej. "Została podjęta decyzja o odstąpieniu od procedowania projektu rozporządzenia ws. ustalenia listy gatunków łownych w zakresie skreślenia siedmiu gatunków ptaków z listy zwierząt łownych" - informowało nas w czerwcu br. biuro prasowe resortu.

Zamiast tego ministerstwo skupiło się więc na bardziej prawdopodobnej do zaakceptowania przez wszystkie strony propozycji: moratorium na odstrzał wskazanych gatunków ptaków. Po konsultacjach zostało ono zaakceptowane przez oba resorty, choć Polski Związek Łowiecki początkowo gotów był zaakceptować ochronę tylko trzech gatunków: łyski, głowienki i czernicy.

Koniec ze strzelnicą u stóp ptasiego raju. Ministerstwo mówi dość
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec ze strzelnicą u stóp ptasiego raju. Ministerstwo mówi dość

Bartłomiej Plewnia

Co ważne, skala polowań na ptaki, na których ochronę zgodziły się ministerstwa, jest znacząco mniejsza od skali polowań na kaczki krzyżówki, których status jako zwierzyny łownej jest szczególnie ważny dla myśliwych.

W sezonie łowieckim 2023/2024 myśliwi zabili łącznie niespełna cztery tysiące głowienek, czernic, łysek, słonek i jarząbków. Samych kaczek krzyżówek od strzałów z broni myśliwskiej padło dziesięciokrotnie więcej - według danych Polskiego Związku Łowieckiego w ciągu jednego sezonu zastrzelono 40,5 tysiąca osobników. Poza moratorium znajdą się też cyraneczki, których w sezonie 2023/2024 odstrzelono około 1400.

Start sezonu polowań. U progu parku narodowego bez przeszkód

1 września to czarna data dla miłośników ptaków. Właśnie wtedy rozpoczyna się sezon polowań na kaczki (krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice), łyski, słonki, jarząbki i gęsi (gęgawy, zbożowe i białoczelne). Wcześniej, bo od 15 sierpnia, polować można już na gołębie grzywacze. Nowych przepisów chroniących wiele z tych gatunków ministerstwu kierowanemu przez Polskę 2050 nie udało się przyjąć przed rozpoczęciem sezonu, więc przez najbliższe miesiące strzały będą kontynuowane.

Łuski myśliwskie w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty
Łuski myśliwskie w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty
Źródło: Piotr Chara

Ministerstwo klimatu nie zdążyło też przed rozpoczęciem sezonu przyjąć rozporządzenia dotyczącego strefy ochronnej w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty. Jak informowaliśmy, w tym miejscu - tuż przy granicy ptasiej ostoi - co roku ustawiają się myśliwi z całej Europy, by polować na wylatujące z chronionego obszaru ptaki. Dorożała mówił nam, że "efektem rozporządzenia ma być zaprzestanie masowych polowań na ptaki w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty".

Na jakim etapie jest to rozporządzenie? - Mieliśmy za mało czasu. Nie zakładałem, że zdążymy do września. Mamy uwagi po konsultacjach, teraz analizujemy propozycje i szukamy rozwiązania, które da się wcielić w życie - wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania wiceminister Dorożała. Nie chciał jednak zadeklarować, kiedy dokładnie rozporządzenie może być gotowe i kiedy z otuliny Ujścia Warty znikną myśliwi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu

Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu

Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania

Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania

BIZNES

Władze parku narodowego nie są przeciwne utworzeniu strefy ochronnej, ale chcą wyłączyć z niej pola uprawne. Jak podkreślił dyrektor PNUW Remigiusz Wojtera w ramach konsultacji społecznych, park "bez wsparcia budżetu państwa nie będzie miał z czego pokryć" szkód, których na polach okalających park narodowy wywoła dzika zwierzyna. Co ważne, wypłacanie odszkodowań rolnikom na razie jest obowiązkiem Polskiego Związku Łowieckiego, jednak gdy rozporządzenie ochronne wejdzie w życie, odpowiedzialność spadnie na władze parku.

Cała otulina ma powierzchnię około 10 tysięcy hektarów. Gdyby ministerstwo przyjęło propozycję władz parku narodowego, obszar ochrony objąłby nie całość, a niespełna siedem tysięcy hektarów terenu.

PIOTR CHARA
Park Narodowy Ujście Warty, czyli ptasie królestwo
Źródło: Piotr Chara

Sprzeciw wobec propozycji ministerstwa wyraziły też samorządy. Władze gminy Słońsk bronią interesów myśliwych, wskazują na "utratę dochodów gminnych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich", a także skarżą się na "przedmiotowe traktowanie" i "zawłaszczanie terenów gminy". Podobne argumenty podaje gmina Witnica, dodatkowo twierdząc, że brak myśliwych spowoduje pojawienie się kłusownictwa. Lubuska Izba Rolnicza zwróciła uwagę w konsultacjach na niszczenie upraw przez zwierzynę łowną.

W tym wypadku również widoczny jest spór między ministerstwem klimatu a ministerstwem rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak ocenił w sierpniu, że strefa ochronna "uniemożliwi odstrzał inwazyjnych gatunków obcych", takich jak szop pracz. Dorożała w rozmowie z tvn24.pl odpowiadał na ten zarzut w czerwcu: "strefa ochronna nie będzie obejmowała innych gatunków zwierząt (niż ptaki - red.) i gatunków inwazyjnych". Wiceminister rolnictwa twierdzi jednak, że aspekt ten pominięto.

Wiceminister Czerniak stwierdził także, że według danych GUS w Parku Narodowym Ujście Warty stale zwiększa się liczebność dzików, a po wyrzuceniu myśliwych z otuliny problem ten rozszerzyłby się na okolicę parku. Polityk podniósł też problem szkód w uprawach "powodowanych przez ptaki" i kwestię rekompensat dla rolników.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie odniosło się na razie do uwag w sprawie tego projektu.

Piotr Chara, przyrodnik, fotograf i były pracownik Parku Narodowego Ujście Warty w rozmowie z nami zwrócił uwagę, że projekt rozporządzenia umożliwia odstrzał dzików i gatunków inwazyjnych. - To jest jasno wskazane w dokumencie ministerstwa - podkreślił Chara. W projekcie rozporządzenia czytamy, że w strefie ochronnej dopuszczałoby się polowania na zwierzynę łowną. W dokumencie wyszczególniono m.in. dziki, lisy, wizony amerykańskie czy borsuki, a także sarny i jelenie. Zakazano jednocześnie odstrzałów zwierząt niewymienionych w rozporządzeniu - czyli głównie ptaków, dla których został powołany park narodowy.

- Jeśli chodzi o presję zwierzyny na uprawy, zgadzam się, że strefa ochronna mogłaby zostać ograniczona do łąk, wyłączając z niej pola uprawne, pod warunkiem że zachowamy otoczenie granic parku, również wtedy, gdy będą to pola. Jednak w tym pasie o szerokości około dwóch kilometrów od granicy parku pól prawie nie ma - zaznaczył Chara.

Polski Związek Łowiecki uważa jednak, że w projekcie rozporządzenia zabrakło możliwości walki z szopem praczem - inwazyjnym gatunkiem, który - choć z pozoru sympatyczny - niszczy gniazda i żywi się ptakami, przez co zagraża równowadze biologicznej.

"Polski Związek Łowiecki rekomenduje poszukanie innych, alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie celów projektu, bez równoczesnego wyłączania wskazanych w nim obszarów z obwodów łowieckich i deklaruje chęć współpracy i wsparcie merytoryczne w tym zakresie" - napisał w swojej opinii do projektu rozporządzenia łowczy krajowy Eugeniusz Grzeszczak.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Chara

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Klimatu i Środowiskaptakiochrona przyrodyOchrona zwierzątPolowaniaMyśliwiMikołaj Dorożała
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Czytaj także:
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
WARSZAWA
Wyrok sądu
Chłopcy zjeżdżali na pontonie i spadli ze skarpy. Decyzja sądu w sprawie rodziców
Rzeszów
Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym, Ustroń
Koloniści z opiekunem przebiegli przez zamknięty przejazd kolejowy. "Mieli zgodę"
Katowice
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Ten szczyt to "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą"
Świat
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach
Ogromny pożar w sortowni odpadów. Decyzja prokuratury
Lublin
Warszawa
Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"
BIZNES
Andrej Parubij
Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania
Świat
Kierowca był pijany i bez uprawnień
Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany
Poznań
Karol Nawrocki
"Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej"
Polska
Anguilla, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim
Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
WARSZAWA
shutterstock_1431976775
W wakacje to miejsce odwiedziło ponad 712 tysięcy osób
Trójmiasto
Pociąg Kim Dzong Una (zdjęcie z kwietnia 2019 roku)
Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu
Świat
imageTitle
"Mówisz: Włochy, myślisz: wygrana". Bojowe nastroje Polek
EUROSPORT
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Polska
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Już wzrosło o 30 procent, a "może jeszcze zdrożeć"
BIZNES
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka. "Podczas powodzi niektórzy katolicy tracili cały dorobek życia"
WARSZAWA
lekarz okulista badanie oko shutterstock_2266690753
Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie
Zdrowie
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Tajwanki. Niejasne tłumaczenia
EUROSPORT
Donald Trump
Trump dał 11 rad "zmieniających życie". Zwraca uwagę numer osiem
Świat
31-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu
Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki
Lublin
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
METEO
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze. Apel policji
WARSZAWA
Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę
Ciało kobiety na klatce schodowej, policja zatrzymała 48-latka
Łódź
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Chciał wyłudzić kolejne tysiące złotych. Seniorka ustaliła plan działania z policjantami
Szczecin
shutterstock_1086242975
Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji
BIZNES
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
METEO
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica