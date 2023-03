Będzie jedna lista opozycji? Czarzasty: pytanie jest takie, czy ludzie nie mają już tego dosyć

Na około pół roku przed wyborami parlamentarnymi nie wiadomo czy opozycja demokratyczna wystartuje w nich jako jedna lista wyborcza. - Szymek mówi: nie chcę jednej listy, Władek mówi: nie chcę jednej listy, Donald stawia sprawę jasno. Ja mówię: będzie jedna lista, popieram jedną listę. Pytanie jest takie: czy ludzie nie mają już tego, do cholery, dosyć? - mówił w programie "Kampania #BezKitu" Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Czarzasty: Lewica przygotowuje się do samodzielnego startu

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zasugerował, że wyborcy mogą być już jednak zmęczenie rozważaniami na ten temat. - Szymek (Hołownia - red.) mówi: nie chcę jednej listy, Władek (Kosiniak-Kamysz - red.) mówi: nie chcę jednej listy, Donald (Tusk - red.) stawia sprawę jasno. Ja mówię: będzie jedna lista, popieram jedną listę. Pytanie jest takie, czy ludzie nie mają już tego, do cholery, dosyć - stwierdził.

W międzyczasie Lewica przygotowuje się do samodzielnego startu. - Jak się okaże, że będzie szansa, że będzie jedna lista, to będę miał silny blok lewicowy - powiedział Czarzasty, wskazując, że jego pozycja negocjacyjna będzie wtedy silniejsza. - Na każdy wariant powinniśmy być przygotowani. (...) Chcesz wygrać? Gotuj się na każdą okazję. Lewica jest gotowa do startu samodzielnego - dodał.