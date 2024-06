- Z ogromną przykrością muszę potwierdzić tę informację - mówi portalowi tvn24.pl posłanka Wanda Nowicka. Jak dodaje była wicemarszałkini Sejmu, nie znały się prywatnie, jednak wspierała zmarłą, jako kobietę, bo "każdy ma prawo do szczęścia". Właśnie w ramach tego wsparcia zaprosiła ją przed laty z dziećmi do Sejmu. - Spotykała się z niezasłużoną krytyką, co mnie bardzo bolało, bo każda kobieta ma prawo do decydowania o swoim życiu - mówi nam polityczka Lewicy.