Baltic Pipe - co to za gazociąg? Dlaczego jest tak ważny dla Polski?

Gazociąg Baltic Pipe to strategiczna inwestycja, która według polskich władz ma być "kamieniem milowym" na drodze do niezależności gazowej od Rosji. Pozwoli Polsce na dostarczanie dużych ilości gazu ziemnego z norweskich złóż. Jak dokładnie wygląda ta inwestycja i dlaczego Baltic Pipe jest taki ważny?

Baltic Pipe to strategiczny projekt, w ramach którego utworzona ma zostać nowa droga dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Wykorzystane do tego mają zostać nowo wybudowane gazociągi oraz instalacje Terminalu LNG w Świnoujściu.

Baltic Pipe - co to za inwestycja?

Gazociąg składa się z dwóch części - podmorskiej oraz duńskiej. Część podmorska ma długość ok. 275 kilometrów i przebiega po dnie Morza Bałtyckiego przez terytorium morskie trzech państw: Polski, Szwecji i Danii. Część duńska ma długość ok. 210 kilometrów i przebiega przez terytorium Danii.

Baltic Pipe zostanie połączony z istniejącymi już częściami lądowego systemu przesyłowego w Polsce, w skład którego wchodzą: gazociąg łączący gazociąg podmorski z polskim systemem przesyłowym, gazociąg Goleniów-Lwówek oraz trzy tłocznie gazu: Goleniów, Odolanów i Gustorzyn.

Jednocześnie na Morzu Północnym instalowany jest rurociąg o długości ok. 110 km, przebiegający między norweskim gazociągiem Europipe II a wybrzeżem Danii. Cała trasa, łącząca norweskie złoża z polskimi tłoczniami, będzie miała długość około 900 km.

Baltic Pipe - znaczenie

Gazociąg Baltic Pipe ma zostać oddany do użytku do końca 2022 roku. Docelowo będzie mogło nim być przesyłane 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych dalej - z Polski do Danii. To niemal połowa krajowego rocznego zużycia gazu - zgodnie z danymi Eurostat roczne zużycie gazu w Polsce w 2021 r. wyniosło 23,4 mld m3.

Polski rząd utrzymuje, że do końca 2022 roku zakontraktowane ma zostać 30-50 proc. przepustowości gazociągu. - My nie chcemy wypełniać teraz tej rury w maksymalnie możliwy sposób, ponieważ mamy kontrakty gazowe z Amerykanami, kontrakty gazowe z Katarem, mamy nasze własne wydobycie, mamy terminal LNG o pojemności około 7 mld metrów sześciennych gazu rocznie, budujemy nowy pływający terminal, który za parę lat będzie gotowy - wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki. Pełna przepustowość Baltic Pipe ma zostać osiągnięta do końca 2023 roku.

Według portalu money.pl PGNiG nie ma jednak wystarczających kontraktów na zapełnienie Baltic Pipe gazem, a jeśli nawet uda się go zakontraktować, to może zabraknąć przepustowości w gazociągu Europipe 2, do którego Baltic Pipe zostanie wpięty.

Informacje te tego samego dnia zdementowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, którego uruchomienie zaplanowano na 1 października, wyjaśniamy, że PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok w 100 procentach" - napisano w wydanym oświadczeniu.

Spółka dodała, że "zabezpieczone są również dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23". Podała również, że "PGNiG w ostatnich tygodniach zabezpieczyło dodatkowe kontrakty na zakup gazu od firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym".

Budowa Baltic Pipe

Budowa duńskiej części gazociągu ruszyła w 2020 roku, układanie rury na Morzu Bałtyckim rozpoczęło się pod koniec czerwca 2021 roku. Jak mówił dwa lata temu prezydent Andrzej Duda, Baltic Pipe ma być "milowym krokiem" w procesie uniezależniania Polski od rosyjskiego gazu, którego dostawy zostaną wstrzymane z początkiem 2023 roku.

Inwestycja trzykrotnie została uznana przez Komisję Europejską za projekt wspólnego zainteresowania (PCI). Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli największym zagrożeniem dla inwestycji było uchylenie w maju 2021 r. decyzji środowiskowej dla duńskiej części gazociągu Baltic Pipe i wstrzymanie robót na jego dwóch odcinkach. Operator Energinet zapewnił jednak, że transport gazu nie jest zagrożony, a prace na początku 2022 roku zostały wznowione. W lipcu 2022 roku połączone zostały część podmorska gazociągu z polskim systemem przesyłowym.

