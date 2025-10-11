Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Badanie na 90 tysiącach pracowników. "Pokazuje prawdę, o której lekarze i pielęgniarki mówią od lat"

Pijany lekarz na SOR-ze (zdjęcie ilustracyjne)
Prezes NIL o antagonizowaniu lekarzy i pacjentów
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, według którego jedna trzecia lekarzy i pielęgniarek w Europie deklaruje depresję, a na Litwie i w Polsce blisko 50 procent. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, system, który miał chronić zdrowie, staje się dla swoich pracowników źródłem cierpienia.

Jak zaznaczył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, wyniki badania "to lustro, w które Europa musi w końcu odważyć się spojrzeć". - Pokazuje prawdę, o której lekarze i pielęgniarki mówią od lat, że system, który miał chronić zdrowie, sam staje się dla swoich pracowników źródłem cierpienia - stwierdził.

- Gdy jeden na trzech lekarzy i pielęgniarek ma objawy depresji, a myśli samobójcze są dwukrotnie częstsze niż w populacji ogólnej, nie możemy już mówić o kryzysie jednostek. To kryzys systemu - podkreślił.

Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO

Anna Bielecka

Jego zdaniem raport musi być impulsem do realnych działań, nie tylko deklaracji. - Potrzebujemy bezpiecznych grafików, przestrzegania limitów czasu pracy, dostępu do poufnego wsparcia psychologicznego i kultury organizacyjnej, która pozwala przyznać się do słabości bez wstydu. Potrzebujemy systemu, który widzi człowieka nie tylko w pacjencie, ale i w lekarzu - dodał.

Co trzeci lekarz i pielęgniarka w Europie deklaruje depresję

Pomimo że liczba odpowiedzi z Polski była niewielka, to wyniki pokrywają się z innymi źródłami, a samo badanie - na co zwrócili uwagę eksperci z WHO Polska - przedstawia bardziej optymistyczny obraz niż inne dane z polskich badań. Warto też zauważyć, że wyniki dotyczące dobrostanu emocjonalnego obu grup są poniżej progu WHO dla zdrowia psychicznego.

Wyniki raportu opublikowano w piątek. "Jedna trzecia lekarzy i pielęgniarek deklaruje symptomy depresji lub lęku" - zaznaczył cytowany w komunikacie dyrektor WHO na Europę Hans Kluge. Jest to wskaźnik pięciokrotnie wyższy niż u ogółu ludności europejskiej.

Jedna trzecia lekarzy i pielęgniarek w Europie deklaruje depresję
Jedna trzecia lekarzy i pielęgniarek w Europie deklaruje depresję
Źródło: Shutterstock

"Ponad jedna dziesiąta z nich myśli o odebraniu sobie życia lub okaleczeniu się, jest to brzemię niedopuszczalne dla osób, które się nami opiekują" - oświadczył Kluge.

Krajami, gdzie lekarzy i pielęgniarki depresja obciąża w najmniejszym stopniu, są Dania i Islandia - około procenta wskazań.

WHO zbadało sytuację pracowników ochrony zdrowia

Badanie, które przeprowadzono na próbie 90 tysięcy pracowników ochrony zdrowia w 27 krajach UE, Islandii i Norwegii, wykazało też, że jednej trzeciej ankietowanych grożono w pracy, a 10 procent padło ofiarą przemocy fizycznej lub molestowania seksualnego w ciągu ostatniego roku.

Jedna czwarta lekarzy w europejskich krajach pracuje ponad 50 godzin tygodniowo, 32 procent lekarzy i jedna czwarta pielęgniarek ma tylko czasowe umowy, co dodatkowo wzmaga ich niepokój.

szczepionka strzykawka shutterstock_2390593539
Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach
Anna Bielecka
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Prezydent jest za czy przeciw? Lekarze skonsternowani
Zdrowie
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Chcą nocnej prohibicji w całym kraju. Apel lekarzy

Według Klugego, problemowi depresji lekarzy i pielęgniarek należy zaradzić tym bardziej, że w Europie brakuje personelu medycznego.

"Wobec perspektywy braku blisko miliona pracowników ochrony zdrowia w Europie do 2030 roku nie możemy sobie pozwolić na ich utratę z powodu wyczerpania, rozpaczy czy przemocy" - zaznaczył dyrektor WHO na Europę.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zdrowie psychiczne Depresja Ochrona zdrowia Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica