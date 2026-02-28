Logo strona główna
Polska

Tusk: nasi obywatele w Iranie są bezpieczni

Izrael rozpoczyna atak na Iran
Donald Tusk: odebrałem meldunki MON i MSZ
Źródło: TVN24
Siły USA i Izraela przeprowadziły w sobotę uderzenia rakietowe na Iran. Premier Donald Tusk poinformował, co z Polakami, którzy przebywają w Iranie.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę rano ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
  • Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
  • Wybuchy słychać było między innymi w Teheranie. Nad miastem unoszą się słupy dymu.
  • Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany w Teheranu "w bezpieczne miejsce" - podają irańscy urzędnicy.
  • Relację z ataku na Iran prowadzimy na żywo w tvn24.pl.

"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Atak na Iran

Do ataku na Iran doszło w sobotę rano. Jako pierwszy informację przekazał Reueters, a chwilę później potwierdził ją minister obrony Izraela Israel Kac. Jak powiedział, "państwo Izrael rozpoczęło prewencyjny atak na Iran, aby usunąć zagrożenia dla Państwa Izrael".

W ataku na Iran biorą udział także siły Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to niecałą godzinę później prezydent USA Donald Trump.

- Rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie - powiedział w ośmiominutowym filmie opublikowanym na platformie Truth Social.

OGLĄDAJ: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
iran

Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
WYDANIE SPECJALNE

iran
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

