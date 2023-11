Szef BBN: w Strefie Gazy wciąż znajduje się ponad 25 obywateli Polski

czytaj dalej

Polska świętuje obchody 11 listopada. Święto Niepodległości to doskonała okazja, by być razem - wspominać czas niewoli i drogę Polski do zwycięstwa. Tym zwycięstwem było również wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej. Nie wszyscy się jednak z tego cieszą. Gdy Donald Tusk mówi o jedności, Jarosław Kaczyński straszy anihilacją przez Niemcy.