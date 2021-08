Apel prawników w sprawie wykonania postanowienia TSUE. Szeska: w prokuratorach coś się przełamało

Tysiące polskich prawników podpisało się pod apelem do polskich władz o wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W "Jeden na jeden" w TVN24 mówiła o tym Katarzyna Szeska, prokurator ze stowarzyszenia Lex Super Omnia. Jak zaznaczyła, to oznaka tego, że coś się "przełamało" również w prokuratorach składających podpisy pod apelem.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 15 lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 14 lipca wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w innej sprawie w postaci "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej.

Tysiące polskich prawników podpisało się pod apelem, w którym wezwali "wszystkie zobowiązane organy" do "pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 roku oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 roku, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN". Sygnatariuszami listu są również sędziowie Sądu Najwyższego i 376 prokuratorów.

Szeska: prokuratorzy wyszli z tej obojętności, w której tkwili od sześciu lat

O tej kwestii w poniedziałkowym wydaniu rozmowy "Jeden na jeden" mówiła prokurator Katarzyna Szeska ze stowarzyszenia Lex Super Omnia. - Muszę powiedzieć, że cieszę się z każdego z tych 376 podpisów prokuratorskich, a wiem, że ich już jest więcej, bo one cały czas napływają - mówiła. W jej ocenie "to świadczy o tym, że w prokuratorach coś się otwarło, przełamało, prokuratorzy wyszli z tej obojętności, w której tkwili od sześciu lat".

Szeska zwracała uwagę, że "na liście podpisujących się pod apelem znajdują się osoby, które nie są członkami Lex Super Omnia". - To jest dowód na to, że prokuratorzy są myślącymi prawnikami - komentowała.

Szeska: prokuratura w 2016 roku umarła w ciszy

- Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Prokuratorzy jako grupa zawodowa zostali chyba najbardziej poturbowani przez tak zwaną reformę Zbigniewa Ziobry. To prokuratura w 2016 roku umarła w ciszy - powiedziała prokurator. - Żaden z polityków, żaden z decydentów nie zająknął się słowem, gdy przeprowadzano pseudoreformę prokuratury i pod płaszczykiem zmian tabliczek na budynkach pozbywano się ludzi, pozbawiając ich całego dorobku zawodowego - dodała.

Zdaniem Szeskiej "proponowana zapowiadana reforma sądownictwa, jej drugi etap, do znudzenia przypomina to, co zrobiono w 2016 roku z prokuraturą".