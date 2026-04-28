Zdjęcia uwolnionego Andrzeja Poczobuta pokazują, jak zmieniło go białoruskie więzienie
Informację o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta podał premier Donald Tusk. "Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał na X. Pokazał też pierwsze zdjęcie dziennikarza.
Wcześniej białoruskie media informowały o wymianie więźniów między Polską a Białorusią. Poza Poczobutem uwolniono jeszcze dwóch Polaków i dwóch Mołdawian - przekazał specjalny wysłannik prezydenta USA.
Jak zmienił się Andrzej Poczobut
To, jak ostatnie pięć lat w białoruskim więzieniu zmieniły Andrzeja Poczobuta, widać najlepiej na zdjęciu zamieszczonym przez Bartosza Wielińskiego z "Gazety Wyborczej", macierzystej redakcji uwolnionego dziennikarza.
- To jest połowa Andrzeja, którego ja znam - opisał na antenie TVN24 Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego "GW". Jak przekazał, Andrzej Poczobut udaje się do szpitala, by przejść pierwsze badania od lat i dowiedzieć się, jaki jest naprawdę stan jego zdrowia.
- To jest przejmujący widok - ocenił w TVN24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego". - Stawką było zdrowie i życie tego niezwykłego człowieka - dodał.
Poczobut - dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi - został uwięziony przez reżim białoruski w marcu 2021 roku. Tak wyglądał przed aresztowaniem.
W lutym 2023 w procesie politycznym został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści", "wzywanie do działań na szkodę Białorusi". Przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.
