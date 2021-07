Andrzej Morozowski odpowiadał na pytania internautów

Rady dla siebie sprzed 20 lat? Morozowski: Żałuję, że nie słuchałem Adama Michnika. On często powtarzam mi, że kiedyś może się odrodzić taka prawica w Polsce, jak była przed wojną i nie wolno na to pozwolić. Czy taka prawica, która nie będzie się liczyła z wola mniejszości, będzie próbowała na siłę pewne rzeczy przeprowadzać. Ja mu nie wierzyłem. Jednak po 2015 roku to się zdarzyło.