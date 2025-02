Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą w sobotę późnym popołudniem polecą do Stanów Zjednoczonych. Wizyta pary prezydenckiej potrwa do środy 5 marca.

Polskie obywatelstwo dla Jesse Eisenberga

Jesse Eisenberg jest amerykańskim aktorem, reżyserem i scenarzystą. Wystąpił m.in. w głośnym filmie "The Social Network" z 2010 roku, w którym zagrał Marka Zuckerberga. W ostatnim czasie zagrał w obrazie "Prawdziwy ból", który opowiada o dwóch kuzynach, którzy wyruszają w podróż do Polski, żeby odwiedzić dom, w którym mieszkała ich babcia Dory przed emigracją do Stanów Zjednoczonych. Aktor, oprócz wcielenia się w główną rolę, sam także wyreżyserował ten film i napisał do niego scenariusz, za co został nominowany do Oscara. Szansę na statuetkę ma też Kieran Culkin za męską rolę drugoplanową w "Prawdziwym bólu".