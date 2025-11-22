Ambasador USA w Polsce Thomas Rose zamieścił na swoim profilu na platformie X nagranie z wystąpienia podczas IJL International Conference w Warszawie. "Wczoraj wieczorem rozpocząłem rozmowę, która - mam nadzieję - przyczyni się do skorygowania bardzo niesprawiedliwej narracji historycznej na temat Polski" - napisał, załączając nagranie wideo.
- Zbyt długo ten naród był obciążany moralną skazą, która nigdy nie była jego: oszczerstwem, że Polska w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych - powiedział Thomas Rose do zebranych.
Zwrócił uwagę, że "przez dekady Polska doświadczała głębokiej niesprawiedliwości historycznej". - Przekonanie, że Polska współdzieli winę za barbarzyńskie czyny dokonane przeciwko niej, jest groteskowym fałszowaniem historii i w gruncie rzeczy formą "oszczerstwa krwi" wymierzonego w Polaków i w Polskę - podkreślił.
Wskazał, że "żaden kraj nie walczył dłużej ani nie wycierpiał więcej, dlatego traktowanie relacji Polski ze światem jak układu dłużnika i wierzyciela za ludobójstwo dokonane przez innych na jej terytorium, jest nie tylko historycznie fałszywe, ale i moralnie skandaliczne". - To stawianie ofiary w roli odpowiedzialnej za czyny sprawcy - ocenił.
- Ten rażący afront zatruwał przez lata relacje między Żydami i Polakami, między Izraelem a Polską, a także między Stanami Zjednoczonymi i Polską, bo zmuszał do rozmów głęboko dla Polaków obraźliwych - powiedział. - A ponieważ sama teza jest nieprawdziwa, nie istnieje żadne rozwiązanie, bo nie ma problemu, który należałoby rozwiązać - dodał.
Rose: w Trumpie Żydzi zobaczyli przywódcę działającego z jasnością i determinacją
Ambasador ocenił, że "w prezydencie Trumpie Żydzi zobaczyli przywódcę działającego z wyjątkową jasnością i determinacją, kiedy rozszerzył ochronę praw obywatelskich na żydowskich studentów".
– I, nawiasem mówiąc, który kraj jest dziś najbezpieczniejszy w Europie, w którym Żydzi mogą poruszać się bez obaw? Właśnie w nim jesteście. To Polska – podkreślił.
Thomas Rose przypomniał, że Donald Trump również "uciął finansowanie instytucjom tolerującym nękanie i jako pierwszy prezydent zaczął systemowo stosować amerykańskie prawo praw obywatelskich wobec antysemityzmu w edukacji". - Powołał też grupę zadaniową w departamencie sprawiedliwości do walki z antysemityzmem – dodał.
