Ambasador USA: Polska zbyt długo obciążana za zbrodnie innych

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose podczas wystąpienia w Warszawie
Senat USA zatwierdził nominację Thomasa Rose'a na ambasadora w Polsce
Źródło: TVN24
Przez dekady Polska doświadczała głębokiej niesprawiedliwości historycznej – powiedział ambasador USA w Polsce Thomas Rose podczas wystąpienia na konferencji w Warszawie. Dyplomata podkreślił, że doszło do "groteskowego fałszowania historii".

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose zamieścił na swoim profilu na platformie X nagranie z wystąpienia podczas IJL International Conference w Warszawie. "Wczoraj wieczorem rozpocząłem rozmowę, która - mam nadzieję - przyczyni się do skorygowania bardzo niesprawiedliwej narracji historycznej na temat Polski" - napisał, załączając nagranie wideo.

- Zbyt długo ten naród był obciążany moralną skazą, która nigdy nie była jego: oszczerstwem, że Polska w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych - powiedział Thomas Rose do zebranych.

Zwrócił uwagę, że "przez dekady Polska doświadczała głębokiej niesprawiedliwości historycznej". - Przekonanie, że Polska współdzieli winę za barbarzyńskie czyny dokonane przeciwko niej, jest groteskowym fałszowaniem historii i w gruncie rzeczy formą "oszczerstwa krwi" wymierzonego w Polaków i w Polskę - podkreślił.

Wskazał, że "żaden kraj nie walczył dłużej ani nie wycierpiał więcej, dlatego traktowanie relacji Polski ze światem jak układu dłużnika i wierzyciela za ludobójstwo dokonane przez innych na jej terytorium, jest nie tylko historycznie fałszywe, ale i moralnie skandaliczne". - To stawianie ofiary w roli odpowiedzialnej za czyny sprawcy - ocenił.

- Ten rażący afront zatruwał przez lata relacje między Żydami i Polakami, między Izraelem a Polską, a także między Stanami Zjednoczonymi i Polską, bo zmuszał do rozmów głęboko dla Polaków obraźliwych - powiedział. - A ponieważ sama teza jest nieprawdziwa, nie istnieje żadne rozwiązanie, bo nie ma problemu, który należałoby rozwiązać - dodał.

Tom Rose
"Polska to rodzina". Nowy ambasador wita Polaków
Thomas Rose
Nowy ambasador USA w Polsce skrytykował unijny pakiet. Jest odpowiedź Tuska
Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Rose
"Szczera rozmowa" z ambasadorem USA

Rose: w Trumpie Żydzi zobaczyli przywódcę działającego z jasnością i determinacją

Ambasador ocenił, że "w prezydencie Trumpie Żydzi zobaczyli przywódcę działającego z wyjątkową jasnością i determinacją, kiedy rozszerzył ochronę praw obywatelskich na żydowskich studentów".

– I, nawiasem mówiąc, który kraj jest dziś najbezpieczniejszy w Europie, w którym Żydzi mogą poruszać się bez obaw? Właśnie w nim jesteście. To Polska – podkreślił.

Thomas Rose przypomniał, że Donald Trump również "uciął finansowanie instytucjom tolerującym nękanie i jako pierwszy prezydent zaczął systemowo stosować amerykańskie prawo praw obywatelskich wobec antysemityzmu w edukacji". - Powołał też grupę zadaniową w departamencie sprawiedliwości do walki z antysemityzmem – dodał.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/USAmbPoland

Ambasada USA w Polsce Izrael Holokaust
