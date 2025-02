Możemy negocjować to, żeby Rosjanie się zabierali z naszego terytorium - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Wyjaśnił on, jakie warunki pokojowych negocjacji zapowiadanych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa byłyby przez Ukrainę akceptowalne. - Nie możemy walczyć cały czas o odzyskanie ziemi - podkreślił.

W poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 gościem był Wasyl Bodnar. W programie odniósł się do 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i różnych głosów przedstawicieli amerykańskiej administracji, m.in. sekretarza obrony USA, Pete'a Hegsetha, który stwierdził, że przystąpienie Ukrainy do NATO - tak jak powrót granic tego kraju do tych z 2014 roku - jest mało prawdopodobne.

Zapytany, czy takie warunki pokoju są do przyjęcia, ambasador Ukrainy odpowiedział krótko: - Nie. Nie są do przyjęcia.

Bodnar wyjaśnił, jakie elementy może negocjować Ukraina. - Możemy negocjować to, żeby Rosjanie się zabierali z naszego terytorium. To jest główna zasada naszej polityki - powiedział. Jak dodał, "po to są Amerykanie, po to są Europejczycy, żeby naciskać na Rosję poprzez różne środki, żeby nie oddawać im terytorium, bo to się powtórzy".

Wasyl Bodnar TVN24

Ukraina nie może zgodzić się na warunki proponowane przez administrację Trumpa

- Nie możemy walczyć cały czas o odzyskanie ziemi. Oczywiście musimy poszukiwać rozwiązania pokojowego. I może te ziemie później będą zwracane w sposób pokojowy, negocjacyjny, ale teraz zgodzić się na te warunki, o których otwarcie mówią, czyli zasadnicze warunki, które proponuje administracja Trumpa, nie możemy - przyznał ambasador Ukrainy.

Wyjaśnił, że po to była propozycja Ukrainy, żeby najpierw spotkać się z Amerykanami, następnie poszukać rozwiązania, które będzie pasowało obu stronom, a dopiero trzecim etapem byłoby wezwanie do tych rozmów strony rosyjskiej.

Bodnar zapytany, czy w bieżącym dyskursie politycznym dotyczącym zakończenia wojny w Ukrainie dostrzega pozytywne elementy, odpowiedział: - Musimy pracować. Jeżeli będziemy bierni i oczekiwali tego, że ktoś coś załatwi, to nic z tego nie da się (zrobić - red.). (...) Oczywiście to, co dzieje się od administracji Trumpa, jest nowym wyzwaniem. I dla nas, i dla Unii, i dla całego świata.

Odniósł się również do niedawnych słów Donalda Trumpa, który przyznał, że ufa przywódcy Rosji, Władimirowi Putinowi, jak i wierzy w jego dobre intencje. - Emocjonalnie to jest bardzo ciężkie do przyjęcia. I oczywiście reakcja była odpowiednia i w społeczeństwie, i w otoczeniu prezydenta (Ukrainy Wołodymyra - red.) Zełenskiego. Ale "chłodna głowa" musi zwyciężyć, bo musimy nadal walczyć - stwierdził.

Jak zaznaczył, "musimy także zmobilizować Europę, żeby stanowisko było wspólne i żebyśmy mogli przeciwstawić działaniom, które są dla niej niekorzystne".

"Musimy wystąpić jednym głosem"

Bodnar podkreślił, że po stronie ukraińskiej otwartość "do rozmowy z Amerykanami jest widoczna i rozmawiamy ze wszystkimi". - Cały ten obszar komunikacji podpowiada, że musimy pracować z nową administracją tak, żeby bronić swoich interesów, bronić interesów Europy, bo teraz musimy wystąpić jednym głosem, ale musimy działać z innej strony - zaznaczył.

Przyznał również, że rozumie pomysł Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie oraz wie, czego chce prezydent USA. - On jest biznesmenem - stwierdził Bodnar. Jak wyjaśnił, oznacza to, że Trump chce wynegocjować warunki umowy najmniejszym kosztem dla jego strony, ale z największymi zyskami.

Jak dodał, warunki zakończenia wojny zaproponowane przez USA "to jest sprawa do dyskusji".

- Wiadomość od naszej strony jest prosta i klarowna. Nic bez Ukrainy o Ukrainie. Także jeżeli Ruscy z Amerykanami spróbują się dogadać o czymś bez nas, to się po prostu na to nie zgodzimy. Będziemy walczyć z tym, co mamy. Będziemy liczyć na wsparcie Europejczyków, ale nikt się nie podda warunkom, które są nam narzucane - powiedział.

Wojsko polskie "mile widziane" w Ukrainie

Bodnar odniósł się do słów specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy i Rosji, generała Keitha Kellogga, który powiedział, że Europa nie zasiądzie przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. - Głos Europy musi być słyszalny i w Stanach. Dzisiaj Polska ma unikalną rolę, bo przewodniczy w Unii. Może wziąć na siebie rolę wiodącą - przyznał.

Ambasador USA stwierdził, że "rola Polski i rola Unii jest nadzwyczajnie ważna, żeby ten pokój (w Ukrainie - red.) był trwały, a nie była to po prostu gadanina".

Zapytany o to, co ukraińska dyplomacja sądzi o idei wysłania do Ukrainy wojsk europejskich i amerykańskich, odpowiedział, że "wszyscy by chcieli", jednak są wątpliwości, czy rzeczywiście będzie to zrealizowane.

- To jest jedno z rozwiązań, które by stało na stole negocjacji, bo to jest fizyczne bezpieczeństwo, czyli jeżeli wojska pokojowe, ONZ-owskie, NATO-owskie - cokolwiek będzie wymyślane - będą stali między nami a Rosjanami, to jest gwarancja tego, że nie zaatakują - zaznaczył. Jak dodał, wojsko polskie również jest "mile widziane i oczywiście bardzo zachęcamy".

