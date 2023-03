Oświadczenie w sprawie wypowiedzi ambasadora. "Interpretowana w oderwaniu od kontekstu"

czytaj dalej

Bali, najsłynniejsza turystyczna wyspa Indonezji, jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę pozostawała jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Rosjan. Po wybuchu wojny i możliwej mobilizacji do armii to zainteresowanie jeszcze bardziej wzrosło. Do tego - jak pisze CNN - "raju Azji Południowo Wschodniej" w 2022 roku przybyło prawie 60 tysięcy Rosjan, ale także kilka tysięcy Ukraińców. "Nikt nie chce żyć w środku wojny" - mówi anonimowo jeden z przebywających tam Rosjan.