Polska

Amal Clooney w Polsce na Impact'26

Amal Clooney
Amal i George Clooneyowie na gali Złotych Globów 2026
Źródło: Reuters
Prawniczka i aktywistka na rzecz praw człowieka Amal Clooney będzie gościć na Impact'26 - ogłosili organizatorzy wydarzenia. Clooney znana jest z zaangażowania w walkę o sprawiedliwość w różnych częściach świata, w tym o prawa osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Odbywający się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Impact'26 gościł w przeszłości wielu światowych liderów, jednak obecność Clooney wnosi do debaty nowy wymiar. Prawniczka stanie przed prezesami największych spółek, inwestorami oraz politykami, aby udowodnić im istnienie bezpośredniej zależności między naruszeniami praw człowieka a ryzykiem inwestycyjnym" - zapowiadają organizatorzy.

Amal Clooney w Polsce

Brytyjsko-libańska prawniczka od lat działa na rzecz osób prześladowanych, a dobitny dowód jej skuteczności stanowi walka o sprawiedliwość dla Jazydów. Ta grupa etniczna i religijna w 2014 roku padła ofiarą ludobójstwa ze strony grupy terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie (ISIS). Podczas gdy mocarstwa ograniczały się do potępiania zbrodni w notach dyplomatycznych, Clooney weszła na drogę sądową.

Reprezentując ofiary zastosowała innowacyjną strategię i zamiast czekać na powołanie specjalnego trybunału, zaczęła wykorzystywać sądy krajowe w państwach europejskich. Dzięki dowodom, które zgromadziła, sądy w Niemczech skazały szereg bojowników ISIS za ludobójstwo na podstawie zasady jurysdykcji uniwersalnej.

Prawniczka specjalizuje się również w uwalnianiu reporterów niewygodnych dla autorytarnych reżimów. Jej strategia opiera się na założeniu, że "światło słoneczne jest najlepszym środkiem dezynfekującym". Lista klientów Clooney - jak zaznaczają organizatorzy Impact'26 - stanowi przegląd najważniejszych spraw dotyczących wolności prasy w ostatniej dekadzie.

Od 2016 roku wraz z mężem, aktorem Georgem Clooneyem, prowadzi Foundation for Justice, która ma na celu systemowe przeciwdziałanie niesprawiedliwości na salach sądowych całego świata.

Amal i George Clooneyowie
Amal i George Clooneyowie
Źródło: Fred Duval/Shutterstock

"Ukraina rzeźnią w sercu Europy"

Organizatorzy zwracają uwagę, że przyjazd Amal Clooney do Polski w 2026 roku "zyskuje szczególny ciężar gatunkowy w kontekście trwającej wojny za wschodnią granicą". Clooney jest bowiem bezpośrednio zaangażowana w proces rozliczania rosyjskich zbrodni wojennych poprzez inicjatywę "The Docket". - Sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności, Ukraińcy na to zasługują. I na to również, by uzyskali odszkodowania za straszliwe nadużycia, których doświadczają - mówiła prawniczka w marcu 2022 roku.

Podczas nieformalnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w kwietniu 2022 roku użyła pamiętnych słów: "Ukraina jest rzeźnią w samym sercu Europy". Dodała wówczas, że świat dotarł do tego tragicznego miejsca przez zbyt długie ignorowanie niesprawiedliwości i brak reakcji na wcześniejsze zbrodnie.

Przedlacki: trzeba patrzeć na to, o czym Rosja nie mówi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przedlacki: trzeba patrzeć na to, o czym Rosja nie mówi

Zespół prokuratorów, policjantów i analityków wywiadu zbiera materiał dowodowy bezpośrednio w terenie. Dokumentuje ataki rakietowe na obiekty cywilne oraz przypadki tortur i przemocy seksualnej popełnianej przez rosyjskich żołnierzy, aby przygotować gotowe akty oskarżenia. Celem Clooney jest pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności przed sądami w Europie z wykorzystaniem jurysdykcji uniwersalnej.

Skuteczność Clooney doceniają rządy i instytucje międzynarodowe. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mianowało ją w przeszłości Specjalnym Wysłannikiem do spraw Wolności Mediów, natomiast magazyn "Time" w 2022 roku przyznał jej tytuł Kobiety Roku w uznaniu zasług w walce z bezkarnością.

Impact'26

Wystąpienie Amal Clooney zaplanowano w ramach głównej ścieżki tematycznej Impact'26 zorganizowanego w dniach 13-14 maja. Impact'26 to dziewięć interaktywnych scen, 26 ścieżek tematycznych i 650 speakerów. Wśród gości wydarzenia będą między innymi pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch, historyk Timothy Snyder, ekonomista Daron Acemoglu oraz popularyzatorka nauki i autorka bestsellerów Jessie Inchauspe.

Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co czytać, żeby przetrwać. Pytamy pisarzy, naukowców, dziennikarzy

Anna Zaleska

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Abaca

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica