Akt oskarżenia w sprawie afery wizowej. W nim były wiceszef MSZ

Akt oskarżenia ws. afery wizowej Źródło: TVN24

Jak poinformowała PK, we wtorek "do sądu trafił drugi akt oskarżenia w sprawie tzw. afery wizowej". "Prokurator oskarżył cztery osoby o popełnienie w latach 2022-2023 łącznie 12 przestępstw" - dodano w komunikacie.

Wśród oskarżonych są Edgar Kobos - współpracownik byłego wiceszefa MSZ, Piotr Wawrzyk - były wiceszef MSZ oraz Marcin J., były dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ oraz Beata B., pełniąca funkcję jego zastępczyni.

Piotr Wawrzyk i Edgar Kobos oskarżeni. Oto treść zarzutów

Rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak przekazał w komunikacie, że Edgar Kobos "został oskarżony o popełnienie 9 przestępstw płatnej protekcji". "Zarzucane czyny polegały na wielokrotnym powoływaniu się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a następnie podejmowaniu się pośrednictwa w uzyskiwaniu wiz lub przyspieszaniu procedur wizowych dla cudzoziemców, w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice" - wyjaśnił.

Według prokuratury Kobos pośredniczył w sprawach wizowych co najmniej 600 osób - w szczególności obywateli Indii, Nepalu, Tajlandii i Filipin - za "co przyjął korzyści majątkowe o łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych".

Jak czytamy w komunikacie, Kobos "przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia ujawniając okoliczności czynów objętych zarzutami, które pozostają w bezpośrednim związku z zarzutami przedstawionymi pozostałym oskarżonym".

Piotr Wawrzyk został oskarżony o popełnienie przestępstwa przekroczenia uprawnień, które miało polegać m.in. na "naruszeniu obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów, podejmowaniu nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszania procedur wizowych w zakresie cudzoziemców", których dane otrzymywał od Kobosa oraz "wpływaniu w poszczególnych przypadkach na treść decyzji wizowych wydawanych w polskich placówkach konsularnych".

Prokuratura ustaliła, że były wiceminister spraw zagranicznych nie otrzymywał za swoje działania korzyści majątkowych. Według zarzutu działał natomiast "w celu osiągnięcia przez Edgara K. korzyści majątkowych (w kwocie 400-500 zł za każdego sprowadzonego cudzoziemca) oraz w celu osiągnięcia przez cudzoziemców korzyści osobistych związanych z uzyskaniem wiz" - czytamy w komunikacie.

Wawrzyk nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W komunikacie wskazano, że były wiceminister powiedział, iż " jego działania mieściły się w zakresie nadzoru nad pionem konsularnym i miały charakter informacyjny lub organizacyjny".