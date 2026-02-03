Akcja ratownicza na Bałtyku. Pomógł wojskowy śmigłowiec

Śmigłowiec LPR lądował w centrum Warszawy Źródło: Kontakt24/ Bartek

Śmigłowiec z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej został we wtorek wysłany na pomoc jednemu z członków załogi kontenerowca Esperance. Statek znajdował się około 33 mil morskich (około 53 kilometrów) na północ od Kołobrzegu. Jak przekazał TVN24 rzecznik prasowy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr ppor. Marcin Kołodziejski, do zdarzenia doszło po godzinie 11.

"Po dotarciu w rejon akcji, ratownik pokładowy podjął poszkodowanego na pokład śmigłowca. Mężczyzna został przetransportowany do Koszalina i przekazany załodze ZRM (Zespołu Ratownictwa Medycznego - red.)" - czytamy we wpisie Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej na Facebooku.

Osoba, której udzielana była pomoc, znajdowała się w stanie dobry, stabilnym - uściślił rzecznik w rozmowie z TVN24.

Po zakończeniu akcji śmigłowiec wrócił na lotnisko w Darłowie.

Esperance to kontenerowiec pływający pod banderą Holandii. Statek operuje głównie na trasach w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

Była to trzecia akcja poszukiwawczo-ratownicza lotników morskich w 2026 roku. Do poprzedniej doszło w ubiegłą niedzielę, 1 lutego. Wtedy również śmigłowiec Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej udzielił pomocy potrzebującemu transportu medycznego, tym razem ze statku Wind Osprey, jednostki przeznaczonej do instalacji turbin wiatrowych.

