Nie ma złagodzenia przepisów aborcyjnych, będą szkolenia. Ministra zabiera głos

Prawo do skorzystania z dostępu do szkoleń wojskowych nie wyklucza prawa do decydowania o swoim ciele i zdrowiu - mówiła w "Faktach po Faktach" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że "każda kobieta, która chciałaby się przeszkolić na wypadek pewnych niepokojów, powinna mieć taką możliwość".

Na uwagę prowadzącego program, że półtora roku po wyborach parlamentarnych w Polsce w Polsce wciąż nie ma złagodzenia przepisów aborcyjnych, za to kobiety będą mogły przejść przeszkolenie wojskowe, minister odpowiedziała, że "prawo do skorzystania z dostępu do szkoleń wojskowych nie wyklucza prawa do decydowania o swoim ciele i swoim zdrowiu".