Polska

Agata Kornhauser-Duda. Dotychczasowa kariera byłej pierwszej damy

Agata Kornhauser-Duda
Agata Kornhauser-Duda o braku aktywności medialnej
Źródło: TVN24
Zaraz po studiach zatrudniona w prywatnej firmie, później przez kilkanaście lat była nauczycielką niemieckiego w liceum. Agata Kornhauser-Duda od 2015 roku przez dekadę pełniła funkcję pierwszej damy, a teraz - jak dowiedział się nieoficjalnie TVN24 - jej nazwisko pojawiło się w bazie mailowej Narodowego Banku Polskiego. Kim jest i jak przebiegała droga zawodowa byłej pierwszej damy?

- Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: "To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystego odwołania ze stanowisk ministrów kancelarii jej męża, byłego prezydenta Andrzeja Dudy. - Coś się kończy, coś się zaczyna - mówiła wówczas.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się w bazie mailowej Narodowego Banku Polskiego jako doradca prezesa, co widać na zrzucie ekranu, do którego dotarła redakcja TVN24. Teraz - jak podaje portal money.pl - nazwisko byłej pierwszej damy już z niej zniknęło. Rzecznik banku centralnego pytany o pracę Kornhauser-Dudy powtarza, że "na teraz nie doradza". Nie odpowiada jednak na bardziej szczegółowe pytania.

Agata Kornhauser-Duda: jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii
Źródło: KPRM

Jak udało się ustalić dziennikarzowi TVN24 Konradowi Piaseckiemu, funkcję w Narodowym Banku Centralnym obejmie Andrzej Dera. Ma on zostać doradcą departamentu prawnego. Dera to były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta, Andrzej Duda mówił o swoich planach na życie po opuszczeniu pałacu. - Myślę, że przede wszystkim usiądę z moją żoną w ciszy i spokoju przy kawie - powiedział prezydent. Przyznał, że zamierzają z żoną wypocząć, ale poczekają z tym do jesieni. - Na razie jest jeszcze cały szereg spraw, które trzeba załatwiać - mówił.

Agata Kornhauser-Duda
Agata Kornhauser-Duda
Źródło: PAP

Były prezydent został członkiem rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej. "Rola Pana Prezydenta w radzie nadzorczej ma wspierać dialog z międzynarodowymi regulatorami oraz wzmacniać nadzór nad zgodnością i ładem korporacyjnym w kontekście globalnego rozwoju Zen.com" - przekazała firma w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy

Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy

BIZNES
Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

BIZNES

Agata Kornhauser-Duda - kim jest?

Agata Kornhauser-Duda urodziła się 2 kwietnia 1972 r. w Krakowie, gdzie ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. W 1991 r. zdała maturę, a następnie zaczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologii Germańskiej i w 1997 r. uzyskała tytuł magistra.

Jak czytamy w biogramie byłej pierwszej damy na stronie Kancelarii Prezydenta, po studiach Agata Kornhauser-Duda zatrudniona była w prywatnej firmie. Od października 1998 r. do 2015 roku pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, gdzie poza działalnością pedagogiczną zajmowała się też m.in organizowaniem międzyszkolnych wymian uczniowskich z krajami niemieckojęzycznymi.

Związek małżeński z Andrzejem Dudą zawarła w roku 1994. Małżeństwo ma córkę Kingę, absolwentkę prawa, która w lipcu wzięła ślub w Pałacu Prezydenckim.

Agata Kornhauser-Duda z mężem Andrzejem i córką Kingą
Agata Kornhauser-Duda z mężem Andrzejem i córką Kingą
Źródło: PAP

Pierwsza dama

Agata Duda została pierwszą damą po zaprzysiężeniu jej męża na urząd prezydenta 6 sierpnia 2015 r. i pełniła tę funkcję przez 10 lat. Pierwsza dama to nie jest sformalizowany urząd, w związku z czym trudno jest scharakteryzować jej zadania i obowiązki. Regularnie można obserwować, jak małżonki towarzyszą głowom państw, a ich kalendarze wypełnione są także szeregiem innych obowiązków.

"Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda od pierwszych dni swojej działalności aktywnie partycypowała w życiu społecznym, wspierając zarówno młodszych, jak i starszych, dzieci i młodzież, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, samodzielnych rodziców oraz tych, którzy swoje życie i codzienność poświęcają drugiemu człowiekowi" - czytamy w tekście podsumowującym 10 lat aktywności Kornhauser-Dudy w roli pierwszej damy na stronie Kancelarii Prezydenta.

Jak Polacy oceniają Agatę Kornhauser-Dudę?
Jak Polacy oceniają Agatę Kornhauser-Dudę?
Źródło: SW Research dla "Wprost"

Żona byłego prezydenta zajmowała się między innymi edukacją, promocją czytelnictwa, rozwojem dzieci i młodzieży, a także wsparciem dla niepełnosprawnych i seniorów. Kancelaria Prezydenta zwróciła też uwagę na jej działalność w obszarze pielęgnowania pamięci o Polsce, polskiej kulturze i języku. "Wreszcie, działalność Pierwszej Damy to rozmowa, debata i wzajemne zrozumienie" - podkreśla kancelaria.

Do Agaty Kornhauser-Dudy przylgnęła jednak łatka milczącej pierwszej damy. W rozmowie z tvn24.pl politolożka dr hab. Ewa Marciniak wskazywała, że funkcja pierwszej damy daje szansę zabierania głosu w ważnych społecznie sprawach. - Moim zdaniem pani Agata Kornhauser-Duda nie wykorzystała tej szansy, a w ciągu ostatnich 10 lat ważnych spraw było bardzo dużo. W 2015 roku miałam poczucie, że będzie pierwszą damą znaczącą społecznie. Nie politycznie, ale społecznie - mówiła.

Dekada "tajemniczej pierwszej damy"
Dekada "tajemniczej pierwszej damy"

Maciej Wacławik

Była pierwsza dama przez całą dekadę nie udzielała bowiem wywiadów, nie pojawiała się w mediach, nie odpowiadała na pytania dziennikarzy po spotkaniach. W połowie 2020 roku założyła konto na Instagramie, gdzie pojawiały się relacje z jej aktywności. Ale już we wrześniu tego samego roku zablokowała możliwość komentowania publikowanych tam postów, z jej konta zniknęły też wcześniejsze komentarze, o czym pisał m.in. portal WP Kobieta.

"Pozdrowienia dla wszystkich mediów i dziennikarzy"

Głos na temat nieobecności w mediach zabrała podczas wiecu wyborczego swojego męża po drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. - Uchylę rąbka tajemnicy. Drogie media, drodzy dziennikarze, mówiliście i pisaliście, że nie wypowiadam się. Zapominaliście tylko dodać, że nie wypowiadam się do mediów. Ja przez pięć lat rozmawiałam z Polakami, z naszymi rodakami, na każdym ze spotkań - mówiła pierwsza dama podczas wiecu w Pułtusku.

To nie był jedyny moment, kiedy odniosła się do opinii o milczącym charakterze jej pracy. Na swoim koncie na Instagramie krótko przed zakończeniem drugiej kadencji jej męża opublikowała wpisy podsumowujące dziesięć lat w Pałacu Prezydenckim oraz zamieściła kilka memów. Jeden z nich odnosi się właśnie do milczenia pierwszej damy - jest na nim zdjęcie Agaty Kornhauser-Dudy z podpisem: "Twarz każdej ciszy wyborczej".

"Z przymrużeniem oka. Podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich mediów i dziennikarzy. Dziękuję za 10 lat!" - przekazała we wpisie.

Autorka/Autor: kkop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Agata Kornhauser-DudaNarodowy Bank PolskiAndrzej DudaKancelaria Prezydenta RPPrezydent RP
