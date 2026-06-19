Nie mogą odzyskać pieniędzy. "Chciałem tylko wymienić walutę"

"Usłyszałem: niech się pan nie martwi, pieniądze przyjdą”

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Marcin Zieliński prowadzi firmę transportową. Z platformą oferującą wymianę walut współpracował od 2018 roku. - Jeszcze w październiku wszystko działało. Wymieniłem ponad 130 tysięcy euro, na drugi dzień pieniądze wróciły - opowiada w rozmowie z TVN24+.

- Człowiek nie miał żadnych podejrzeń. To wyglądało jak normalna, bezpieczna usługa - dodaje.

Dziś jest cały w nerwach. - Nie inwestowałem, nie ryzykowałem. Chciałem tylko wymienić walutę - mówi.

Chodzi o Aforti Exchange, spółkę z grupy Aforti Holding, która w ramach marki aforti.biz ma w ofercie "wymianę walut i zabezpieczenie ryzyka walutowego".

Klient przelewał pieniądze na rachunek w Aforti, wybierał walutę, akceptował kurs, a po przewalutowaniu zlecał przelew środków na swój zwykły rachunek bankowy. Wszystko odbywało się online: bez gotówki i bez wizyty w placówce.

"Niech się pan nie martwi, pieniądze przyjdą"