Kto będzie następny? Afera Zondacrypto uderza w trzy czułe punkty

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Dla prawicy mógł to być serial zakończony happy endem. Kryptowaluty od początku silnie kojarzone były z prawą stroną sceny politycznej, przede wszystkim z Konfederacją. Mogła ona traktować je jako swego rodzaju polityczne aktywo, pozwalające budować więź z istotną częścią elektoratu. Bo, jak przyznają sami konfederaci, w kryptowaluty często inwestowały osoby z tym ugrupowaniem sympatyzujące. To Konfederacja ten temat politycznie obsługiwała. Był to, a być może nadal jest, jej wyborczy rezerwuar.