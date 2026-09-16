Kto będzie następny? Afera Zondacrypto uderza w trzy czułe punkty

Dla prawicy mógł to być serial zakończony happy endem. Kryptowaluty od początku silnie kojarzone były z prawą stroną sceny politycznej, przede wszystkim z Konfederacją. Mogła ona traktować je jako swego rodzaju polityczne aktywo, pozwalające budować więź z istotną częścią elektoratu. Bo, jak przyznają sami konfederaci, w kryptowaluty często inwestowały osoby z tym ugrupowaniem sympatyzujące. To Konfederacja ten temat politycznie obsługiwała. Był to, a być może nadal jest, jej wyborczy rezerwuar.
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