Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego brak dostępu do białej księgi narusza unijne przepisy MiCA,

Jakie konsekwencje niesie brak białej księgi dla inwestorów TMPL?

Jak zmieniała się wartość tokenów stworzonych przez Zondacrypto - TMPL i ZND?

Komunikat regulatora z Tallinna z 6 maja jest krótki, ale jednoznaczny. Finantsinspektsioon - Urząd Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji - wskazuje na konkretny produkt: token TMPL (TeamPL), który Zondacrypto przedstawiała od ubiegłego roku jako element systemu nagród dla polskich olimpijczyków. Prywatna giełda krypto stworzyła go w ramach umowy z Polskim Komitetem Olimpijskim.

"Biała księga (dokument informacyjny) dotycząca kryptoaktywa 'TeamPL Token', oferowanego przez BB Trade Estonia OÜ, jest niedostępna na oficjalnej stronie internetowej spółki" - czytamy na stronie odpowiednika polskiego KNF-u.

Jak pisaliśmy w tvn24.pl w kwietniu, analizując właśnie białą księgę tokena TMPL - ten produkt giełdy krypto, reklamowany jako przełomowy sposób na promowanie polskiego sportu, miał wykorzystywać na ten cel tylko 20 procent pieniędzy pozyskanych z emisji TMPL, a niemal cała reszta środków - iść na potrzeby samej Zondacrypto (m.in. wspomagać jej płynność finansową).

Estoński urząd wydał ostrzeżenie kilkanaście dni po tym, jak przestała działać strona Zondacrypto. Komunikat ukazał się też kilkanaście tygodni po tym, jak zwróciliśmy się do estońskich organów z pytaniami o to, jak Zondacrypto komunikuje swój status prawny inwestorom.

Teraz finansowy regulator w Estonii uznał brak dokumentu na stronie za naruszenie unijnych przepisów MiCA, które wymagają, by taki materiał pozostawał publicznie dostępny.

Dlaczego? Cytowane przez Finantsinspektsioon unijne rozporządzenie w sprawie MiCA mówi (art. 9.), że biała księga (whitepaper) każdego kryptoaktywa - wraz z późniejszymi zmianami - ma być dostępna na stronie oferenta tak długo, jak długo token pozostaje w rękach inwestorów i jest przedmiotem obrotu.

To nie techniczny drobiazg. Zgodnie z MiCA tzw. whitepaper ma być podstawowym dokumentem, do którego może sięgnąć każdy kupujący: sprawdzić, kto stoi za tokenem, jakie są jego zasady i jakie ryzyka się z nim wiążą.

Jeśli dokument znika albo nie da się go znaleźć, odpada jeden z podstawowych mechanizmów ochrony konsumenta przewidzianych w unijnych przepisach dla rynku kryptoaktywów.

Pytania tvn24.pl, odpowiedź nadzoru

Komunikat estońskiego nadzoru pojawił się w specyficznym momencie. W styczniu zaczęliśmy korespondencję z estońską Jednostką Wywiadu Finansowego (FIU) - w sprawie struktury własnościowej Zondacrypto i jej estońskiej licencji.