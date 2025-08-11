Prokuratura Europejska zajmie się KPO

Żurek: postępowanie w sprawie dotacji z KPO trafi do Prokuratury Europejskiej Źródło: TVN24

Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła w piątek z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o wątpliwości wokół pieniędzy dla firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), przeznaczonych na przykład na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Sprawa KPO trafi do europejskiej prokuratury. "Jestem już po rozmowie"

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że przede wszystkim należy sprawdzić, kiedy uchwalono regulaminy dotyczące wykorzystania środków z KPO, czy obecny rząd je zmieniał i kto był za to odpowiedzialny. - To już jest robione – zapewnił.

Jak powiedział, polska prokuratura, która wszczęła postępowanie sprawdzające, ma obowiązek przekazać sprawę prokuratorom europejskim. - To jest niezależna instytucja, tam jest prokurator wybierany na siedem lat przez ważne instytucje unijne - zaznaczył Żurek.

Oświadczył, że rozmawiał między innymi z szefową Prokuratury Europejskiej, która odpowiada za jej polską część. - Jestem już po rozmowie, więc dzisiaj to postępowanie zostanie przekazane i będą to prowadzić niezależni prokuratorzy - poinformował prokurator generalny.

Wyraził nadzieję, że "jak najszybciej poznamy aspekty prawno-karne tej sytuacji". - Natomiast, jeżeli w ministerstwach doszło do jakichś nieprawidłowości, były zmieniane regulaminy, to musimy to wszystko wyjaśnić - dodał.

Pytany o oczekiwania opozycji, by w sprawie dotacji z KPO została powołana komisja śledcza, Żurek odparł, że komisje śledcze były dobre wtedy, kiedy służby nie działały w sposób odpowiedni. - Ja jestem zwolennikiem tego, żeby działała prawidłowo prokuratura i służby państwa - powiedział Żurek.

Afera z KPO

Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma wyjaśnić procedury w sprawie przyznawania środków z KPO dla branży HoReCa. Zaznaczył, że po tej informacji będzie "już miał materiał wystarczający, żeby podjąć decyzje, jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne".

Dodał, że na razie nie stwierdzono "korupcji czy kradzieży tych środków, a raczej beztroskie wydawanie na rzeczy, które słusznie zastanawiają ludzi, jeśli nie wkurzają". Zadeklarował, że każdy przypadek dotacji zostanie zbadany, a tam, gdzie "nadużycie jest oczywiste", umowy zostaną unieważnione.

Rozliczenie przyznanych pieniędzy zapowiedziała też Pełczyńska-Nałęcz. "W przypadku stwierdzenia naruszeń beneficjenci zostaną wezwani do zwrotu środków" – zapewniła w serwisie X. Odnosząc się do zmian kryteriów w programie HoReCa, minister wyjaśniła, że próg spadku obrotów obniżono z 30 procent do 20 procent w drugim etapie naboru, by osiągnąć wymagany wskaźnik liczby projektów zapisany w KPO. "Najpierw otworzyliśmy konkurs dla najbardziej poszkodowanych, a potem – gdy wskaźnik nie został wyczerpany – dla mniej poszkodowanych. Normalna procedura" – zaznaczyła.

Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w ramach wsparcia MŚP z branży HoReCa w KPO zawarto 3005 umów na 1,2 miliarda złotych. Wypłacono 110 milionów złotych.

