Burza wokół KPO. Minister o "cwaniackich projektach"

Szyszko: w związku z nieprawidłowościami w KPO odwołana została prezes PARP

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko i p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Krzysztof Gulda wystąpili w piątek na wspólnej konferencji prasowej, której tematem były niedawne doniesienia dot. dofinansowań z Krajowego Planu Odbudowy.

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały pieniądze z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród inwestycji znalazły się np. rozszerzenie garderoby czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom.

Szyszko, rozpoczynając konferencję, określił takie inwestycje jako "cwaniackie projekty". Przypomniał, że ich koszty stanowią ok. 1,2 mld złotych, czyli mniej niż 0,5 proc. KPO.

- Ta inwestycja była celowana i kierowana do polskich hotelarzy, do polskich restauratorów, do firm cateringowych, by pomóc im w poszerzeniu skali działalności - wyjaśniał wiceminister, dodając, iż to ci przedsiębiorcy ucierpieli najbardziej w trakcie pandemii COVID-19.

Afera z KPO. Odwołana została prezes PAPR

- Rzeczywiście jest tak, że gdy czytamy o wniosku o dofinansowanie na rozbudowę garderoby czy innego typu godnej potępienia kreatywności wnioskowej ze strony beneficjentów, to włos się jeży na głowie - ocenił Szyszko.

Wiceminister powiedział, że doniesienia o nieprawidłowościach dotarły do ministerstwa kilka tygodni temu. - Niezwłocznie zaczęliśmy temat badać, a po badaniu podejmować stosowne decyzje - dodał.

- Po poznaniu skali nieprawidłowości i (dowiedzeniu się o) dużym prawdopodobieństwie systemowego problemu z końcem lipca ze swojego stanowiska odwołana została pani prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska - poinformował Szyszko. Dodał, że została ona zwolniona jeszcze przed medialnymi doniesieniami o nieprawidłowościach. Przekazał też, że zlecił p.o. prezesowi PARP wszczęcie kontroli dot. inwestycji.

"Nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków" z KPO

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej powiedział też o "strukturze tego, jak ci beneficjenci byli wybierani". - Za nadzór nad inwestycją odpowiada PARP, która w otwartym konkursie wybrała pięciu operatorów regionalnych - wyjaśnił. Uzupełnił, że "wybrane podmioty nie są podmiotami rządowymi, co przyświeca zasadzie decentralizacji, którą staramy się praktykować".

Mówiąc o zleconych kontrolach, Szyszko przekazał, że w kolejnych dniach będzie ona poszerzona o "wszystkich partnerów tej inwestycji". - Naszą intencją jest to, żeby sprawdzić każdą złotówkę publicznych pieniędzy (...). Nie ma przyzwolenia, nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych i (...) funduszowe cwaniactwo - podkreślił wiceminister.

Szyszko przypomniał, że z funduszy KPO realizowane są również inne inwestycje, w tym na rozwój kolei.

Kontrole w sprawie KPO. "Źle wydane środki muszą wrócić"

Krzysztof Gulda zaznaczył, że po wyborze regionalnych operatorów, a przed podpisaniem umowy, każdy z nich "został poddany weryfikacji zdolności operacyjnych i kompetencji instytucjonalnych do wykonywania tych zadań". Mówił też, iż wyniki rozszerzonej kontroli zostaną zaprezentowane najwcześniej do końca września.

Gulda wskazał, że w przypadku uzyskania dowodów na nieprawidłowości "istnieje możliwość rozwiązania umowy z beneficjentem i konieczność zwrotu środków". - Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie może być żadnych wątpliwości. Źle wydane środki muszą wrócić do puli środków dostępnych dla innych uczciwych przedsiębiorców - podkreślił.

Gulda o kontrolach w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z KPO Źródło: TVN24

Jeżeli kontrole wykażą nieprawidłowości po stronie regionalnych operatorów, Gulda przekazał, że istnieje "możliwość nałożenia kar finansowych na tych operatorów". - Gdyby skala tych nieprawidłowości była duża, gdyby okazało się, że to jest zjawisko, które zagraża prawidłowości wydatkowania środków, mamy oczywiście możliwość rozwiązania umów z operatorami. To jest ostateczność - dodał.

