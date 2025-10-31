Afera wokół działki pod CPK. Robert Telus o "rozdawaniu gadżetów"

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.
Według WP, jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży, opiewająca na blisko 23 miliony złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS.
Wpis Roberta Telusa
"Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy - i to cały 'problem'" - napisał na X były minister Robert Telus, zamieszczając fakturę VAT.
Polityk napisał, że "niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiście dziennikarzom. Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować".
"Otóż da się - tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego - leży 6 km od planowanego lotniska i - wbrew kłamstwom - może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu" - napisał Telus.
Następnie poseł PiS zaapelował do premiera Tuska. "Zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek - weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31%, ale w pełnym wymiarze" - napisał.
Do wpisu Robert Telus załączył także mapę, na której wskazał położenie planowanego obszaru CPK i miejsce, w którym znajduje się sprzedana działka.
Właściciel gruntu: nie wiedziałem
Piotr Wielgomas, obecny właściciel gruntu, który miał być terenem pod CPK, powiedział "Faktom" TVN, że nie wiedział, że na działce są planowane inwestycje strategiczne. - Pan tak nie może mówić, bo w to nikt nie uwierzy. Przecież pan zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy. Nie sprawdził pan dokładnie, co tam będzie? - dopytywał reporter "Faktów" Maciej Knapik.
- Sprawdziłem. I jedyne, co było na tamten moment, na stan wiedzy na dzień zakupu na 2023 rok, to są koleje dużej prędkości - odpowiedział Wielgomas.
Wyjaśnienia spółki Dawtona
Wcześniej wyjaśnienia w sprawie doniesień medialnych złożyła spółka Dawtona. Jak podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez prezesa spółki Pawła Wielgomasa, tereny, które zostały sprzedane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) są własnością Piotra Wielgomasa - wiceprezesa i współwłaściciela Dawtony - który nabył je jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów Zabłotni od 2008 roku. "Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach" - czytamy w oświadczeniu.
Według spółki, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 roku, gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej. "Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce" - przekazano.
Dawtona zapewniła, że jej działalność pozostaje w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej, a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Firma dodała, że sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych. "Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości" - zaznaczył w oświadczeniu prezes Paweł Wielgomas.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP