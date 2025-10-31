Logo strona główna
Polska

Afera wokół działki pod CPK. Robert Telus o "rozdawaniu gadżetów"

Rafał Romanowski, Robert Telus
Afera z działką pod CPK. Komentarze polityczne
Źródło: TVN24
Robert Telus w kolejnym wpisie komentuje aferę wokół działki pod CPK. Pisze o "problemie" z "rozdawaniem gadżetów". Piotr Wielgomas, któremu grunt został sprzedany tuż przed tym, jak PiS oddało władzę, powiedział "Faktom" TVN, że nie wiedział, że na działce są planowane inwestycje strategiczne.

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według WP, jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży, opiewająca na blisko 23 miliony złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Wpis Roberta Telusa

"Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy - i to cały 'problem'" - napisał na X były minister Robert Telus, zamieszczając fakturę VAT.

Polityk napisał, że "niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiście dziennikarzom. Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować".

"Otóż da się - tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego - leży 6 km od planowanego lotniska i - wbrew kłamstwom - może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu" - napisał Telus.

Następnie poseł PiS zaapelował do premiera Tuska. "Zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek - weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31%, ale w pełnym wymiarze" - napisał.

Do wpisu Robert Telus załączył także mapę, na której wskazał położenie planowanego obszaru CPK i miejsce, w którym znajduje się sprzedana działka.

Właściciel gruntu: nie wiedziałem

Piotr Wielgomas, obecny właściciel gruntu, który miał być terenem pod CPK, powiedział "Faktom" TVN, że nie wiedział, że na działce są planowane inwestycje strategiczne. - Pan tak nie może mówić, bo w to nikt nie uwierzy. Przecież pan zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy. Nie sprawdził pan dokładnie, co tam będzie? - dopytywał reporter "Faktów" Maciej Knapik.

 - Sprawdziłem. I jedyne, co było na tamten moment, na stan wiedzy na dzień zakupu na 2023 rok, to są koleje dużej prędkości - odpowiedział Wielgomas.

knapik
Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne
Źródło: "Fakty" TVN

Wyjaśnienia spółki Dawtona

Wcześniej wyjaśnienia w sprawie doniesień medialnych złożyła spółka Dawtona. Jak podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez prezesa spółki Pawła Wielgomasa, tereny, które zostały sprzedane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) są własnością Piotra Wielgomasa - wiceprezesa i współwłaściciela Dawtony - który nabył je jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów Zabłotni od 2008 roku. "Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach" - czytamy w oświadczeniu.

Według spółki, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 roku, gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej. "Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce" - przekazano.

Dawtona zapewniła, że jej działalność pozostaje w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej, a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Firma dodała, że sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych. "Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości" - zaznaczył w oświadczeniu prezes Paweł Wielgomas.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

CPKRobert TelusPrawo i Sprawiedliwość
