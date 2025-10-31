Afera wokół działki pod CPK. Robert Telus o "rozdawaniu gadżetów"

Afera z działką pod CPK. Komentarze polityczne Źródło: TVN24

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Według WP, jeszcze przed transakcją, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży, opiewająca na blisko 23 miliony złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Wpis Roberta Telusa

"Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy - i to cały 'problem'" - napisał na X były minister Robert Telus, zamieszczając fakturę VAT.

Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia.

Rozdawałem gadżety polskiej firmy – i to cały „problem”.



Rozumiem, że niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiscie dziennikarzom. Ale wiemy… https://t.co/QLhchYXJyN pic.twitter.com/FziQSpl6Cf — Robert Telus (@RobertTelus) October 30, 2025 Rozwiń Źródło: X

Polityk napisał, że "niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiście dziennikarzom. Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować".

"Otóż da się - tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego - leży 6 km od planowanego lotniska i - wbrew kłamstwom - może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu" - napisał Telus.

Następnie poseł PiS zaapelował do premiera Tuska. "Zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek - weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31%, ale w pełnym wymiarze" - napisał.

Do wpisu Robert Telus załączył także mapę, na której wskazał położenie planowanego obszaru CPK i miejsce, w którym znajduje się sprzedana działka.

Właściciel gruntu: nie wiedziałem

Piotr Wielgomas, obecny właściciel gruntu, który miał być terenem pod CPK, powiedział "Faktom" TVN, że nie wiedział, że na działce są planowane inwestycje strategiczne. - Pan tak nie może mówić, bo w to nikt nie uwierzy. Przecież pan zainwestował w to bardzo dużo pieniędzy. Nie sprawdził pan dokładnie, co tam będzie? - dopytywał reporter "Faktów" Maciej Knapik.

- Sprawdziłem. I jedyne, co było na tamten moment, na stan wiedzy na dzień zakupu na 2023 rok, to są koleje dużej prędkości - odpowiedział Wielgomas.

Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne Źródło: "Fakty" TVN

Wyjaśnienia spółki Dawtona

Wcześniej wyjaśnienia w sprawie doniesień medialnych złożyła spółka Dawtona. Jak podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez prezesa spółki Pawła Wielgomasa, tereny, które zostały sprzedane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) są własnością Piotra Wielgomasa - wiceprezesa i współwłaściciela Dawtony - który nabył je jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów Zabłotni od 2008 roku. "Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach" - czytamy w oświadczeniu.

Według spółki, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 roku, gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej. "Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce" - przekazano.

Dawtona zapewniła, że jej działalność pozostaje w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej, a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Firma dodała, że sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych. "Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości" - zaznaczył w oświadczeniu prezes Paweł Wielgomas.

