Nagrody dla pracowników kancelarii premiera. Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia

"Michał, jest moja zgoda na wypłatę nagród"

"Mateusz, w załączeniu przesyłam zebrane propozycje nagród specjalnych, które proponujemy wypłacić najbardziej zaangażowanym pracownikom - były wybory, COVID-19 - ludzie naprawdę dużo pracowali. Łącznie 117 osób - niecałe 15% pracowników" - miał napisać Dworczyk do Morawieckiego.

Lista nazwisk i wysokości nagród, którą miał odesłać Dworczyk, również została opublikowana w Telegramie. Na liście widnieje 115 osób, a kwota nagród waha się między 2 a 15 tysiącami złotych; łącznie jest to 809 tysięcy złotych.

Centrum Informacyjne Rządu: łączna kwota nagród wynosiła 857 000 złotych

Redakcja portalu tvn24.pl zwróciła się w piątek przed południem z pytaniami dotyczącymi nagród i autentyczności maili do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) W środę otrzymaliśmy odpowiedź.

"Należy podkreślić, że Centrum Informacyjne Rządu nie komentuje treści materiałów, rzekomych wiadomości wykradzionych ze skrzynek polskich polityków wykorzystywanych do akcji dezinformacyjnej prowadzonej z terenu Federacji Rosyjskiej" - napisało CIR.

Jak przekazało CIR, "działania związane z bezprecedensową sytuacją wymusiły większe zaangażowanie wśród pracowników KPRM, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za realizację zadań wynikających z przeciwdziałania COVID-19". "Dotyczyło to szczególnie pracy w godzinach nadliczbowych, często w godzinach nocnych, a także w soboty i niedziele. Nagrody zostały przyznane za wyjątkowe zaangażowanie i intensywną pracę w okresie trwania pandemii oraz podczas negocjacji budżetu europejskiego. Dyrektorzy najbardziej obciążonych pracą departamentów dostali najwyższą nagrodę, ze względu na zwiększoną ilość zadań. Łączna kwota wypłaconych nagród wynosiła 857 000 zł brutto" - poinformowało CIR w odpowiedzi na pytania portalu tvn24.pl.

CIR o podstawach przyznawania nagród

Centrum Informacyjne Rządu przekazało także, na jakiej podstawie przyznawane są nagrody w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak poinformowano, dzieje się to "na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego KPRM".

"Według zarządzenia nagrody przyznaje się z funduszu nagród m.in. za: - opracowywanie, opiniowanie, analizowanie oraz kontrolowanie pod względem prawnym, merytorycznym i redakcyjnym projektów dokumentów rządowych – na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, stałego komitetu Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej oraz członków Kierownictwa Kancelarii; - koordynacje współdziałania Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Szefa Służby Cywilnej z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentem Europejskim oraz samorządem terytorialnym; - twórczy i indywidualny wkład w realizację powierzonych zadań; - skuteczne rozwiązywanie problemów; - dążenie do podnoszenia standardów wykonywania obowiązków służbowych" - poinformowano.

"Pan premier Morawiecki zadeklarował, że nie utracił do mnie zaufania"

Na konferencji prasowej w poniedziałek minister Michał Dworczyk powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że w dniu ujawnienia ataku przekazał premierowi gotowość złożenia rezygnacji z zajmowanego przez siebie stanowiska. - Pan premier Morawiecki zadeklarował, że nie utracił do mnie zaufania i wskazał również na to, że tego rodzaju działania byłyby wpisaniem się w scenariusz atakujących - mówił minister. - Byłoby to de facto zrealizowanie celów, które stawiają sobie atakujący - dodał.