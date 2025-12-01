Logo strona główna
Polska

Posłanka PiS o "sfabrykowanym e-mailu". Dziennikarz pokazuje dowody

Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
Tomasz Trela i Dorota Łoboda o sprawie Marii Kurowskiej. "Wszyscy ci od Ziobry tak samo działali"
Źródło: TVN24
Dziennikarz Onetu pokazał dowody na autentyczność e-maila posłanki PiS Marii Kurowskiej, którego miała wysłać do byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasza Mraza. Kurowska zaprzeczała wcześniej, jakoby taką wiadomość wysłała i oskarżała dziennikarza o powołanie się na "sfabrykowany e-mail".
Kluczowe fakty:
  • Onet opisał e-maile Marii Kurowskiej, w których posłanka miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości.
  • Kurowska początkowo nie zaprzeczyła treści ujawnionych wiadomości. Później jednak razem z Michałem Wójcikiem przekonywała, że nie wysłała jednego z e-maili opisywanego przez Onet.
  • Portal pokazał dowody potwierdzające autentyczność jednej z wiadomości.

W środę portal Onet opisał e-maile Marii Kurowskiej, związanej dawniej z nieistniejącą już Suwerenną Polską, w której posłanka z Podkarpacia miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości. Jak pisał portal, Kurowska (obecnie PiS) "chciała kontrolować umowy podpisywane w gminach jej okręgu wyborczego, wskazywała konkretne kwoty, które miały trafiać do ściśle określonych instytucji, a nawet poganiała urzędników resortu". Wiadomości dotyczą okresu, kiedy szefem resortu sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

Maria Kurowska
Maria Kurowska
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Według Onetu w lipcu 2020 roku Kurowska miała wysłać do byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości Tomasza Mraza wiadomość z prośbą, by nie podpisywał żadnych umów w sprawie dwóch powiatów bez konsultacji z nią. Portal przekazał, że w innych e-mailach posłanka wskazywała konkretne gminy i instytucje, gdzie FS mógł działać oraz sugerowała kwoty.

"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy
"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy

Kurowska o e-mailach: pewnie je napisałam

Kurowska początkowo nie zaprzeczyła treści ujawnionych wiadomości. Zapytana przez reporterkę TVN24 o doniesienia Onetu przekonywała, że nie zrobiła nic, co wykraczało poza ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. - Ja w ten sposób mam obowiązek (...), aby się interesować tym, co się dzieje w terenie - mówiła.

Onet zacytował też wypowiedź Kurowskiej dla Wyborczej.pl. - Nie pamiętam treści tych maili, ale skoro Onet do nich dotarł, to pewnie je napisałam - mówiła.

pc

"W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej

"Nie było takiego e-maila"

Jak zauważył Onet, zmiana w stanowisku Kurowskiej nastąpiła na piątkowej konferencji w Sejmie, gdzie wystąpiła razem z Michałem Wójcikiem, byłym wiceministrem sprawiedliwości.

- Odbyłem rozmowę z panią poseł, prosząc ją o to, żeby między innymi sprawdziła wszystkie materiały, wszystkie dokumenty, które w tamtym czasie były wysyłane, jakiekolwiek e-maile. I proszę sobie wyobrazić, (...) że ten e-mail, na którym opierała się redakcja Onetu, pan redaktor, w ogóle nie został wysłany. Nie było takiego e-maila - mówił wówczas Wójcik.

Poinformował przy tym, że przygotował zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdyż, jak twierdzi, "prokuratorzy wchodzący w skład zespołu śledczego numer dwa, czyli tego zespołu, który zajmuje się sprawą Funduszu Sprawiedliwości, który jest powołany w Prokuraturze Krajowej, najprawdopodobniej, najpewniej spreparowali korespondencję elektroniczną, nadali jej pozory autentyczności, prawdziwości".

Kurowska przekonywała wtedy, że z przyczyn prywatnych nie mogła wysłać takiego e-maila. Mówiła, że w tamtym okresie zmarł jej mąż. - Byłam w tym czasie w zupełnie innym świecie. I dopiero jakąkolwiek korespondencję mailową rozpoczęłam 28 lipca - mówiła. Onet przekazał, że wiadomość z prośbą, by Mraz nie podpisywał żadnych umów w sprawie dwóch powiatów bez konsultacji z nią została wysłana 24 lipca.

Polityczka PiS jeszcze w sobotę, zwracając się do dziennikarza Onetu Kamila Dziubki, oskarżała go, że w swoim artykule "posłużył się nieprawdziwym, sfabrykowanym e-mailem".

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Onet: jesteśmy w posiadaniu pliku

Jak zaważył Onet, Kurowska w trakcie konferencji wspomniała o jednej skrzynce e-mailowej. Portal ustalił, że posłanka korzystała z dwóch skrzynek do kontaktu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości - prywatnej i służbowej, której operatorem jest Kancelaria Sejmu.

Portal opisał, że Kurowska wysłała wiadomość do Mraza z sejmowego adresu, a na dowód załączono zrzut ekranu z e-mailem. Onet przekazał też, że jest "w posiadaniu oryginalnego pliku w formacie .eml wiadomości, która została dostarczona na prywatny adres Tomasza Mraza".

Portal przeanalizował metadane e-maila, w tym fragment źródłowego nagłówka tej wiadomości, czyli technicznego jej zapisu zawierającego szczegółowe informacje o jej trasie, nadawcy, odbiorcy, temacie i dacie. Jak opisał Onet, znajdują się tam dane potwierdzające, że wiadomość została wysłana do Tomasza Mraza 24 lipca 2020 roku o godzinie 13.33. Autentyczność wiadomości w rozmowie z Onetem potwierdził też sam Mraz.

Jak napisał portal, są w tej sprawie trzy możliwości: "albo ktoś włamał się na serwer poczty Kancelarii Sejmu w połowie 2020 r. (Sejmem zawiadywali urzędnicy związani z PiS), albo ktoś mający dostęp do skrzynki sejmowej posłanki Kurowskiej wysłał takiego e-maila do Tomasza Mraza bez jej wiedzy, albo jednak pani poseł sama tę wiadomość wysłała".

OGLĄDAJ: "Ani grosiczka"
pc

"Ani grosiczka"

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: Onet, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćFundusz SprawiedliwościZbigniew Ziobro
Polska

