Dubois potwierdza, że reprezentuje małego świadka koronnego. "Za kilka dni będzie stała kolejka"

We wtorek i w środę, na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzone zostały przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju. Ich celem ma być zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej funduszu. Służby pojawiły się między innymi w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak poinformował, że we wtorek i środę postawiono zarzuty pięciu osobom, a dwie kolejne usłyszały je już wcześniej. W czwartek sąd zastosował areszt wobec trzech osób, w tym wobec księdza Michała O., prezesa Fundacji Profeto.

Dubois: reprezentuję osobę, która dała początek zatrzymaniom i aresztowaniom

Dubois: podejrzewam, że za kilka dni będzie stała kolejka chętnych do zeznawania

Dubois: mielibyśmy do czynienia z komedią na poziomie "Gangu Olsena"

Odparł, że "w ogóle nie ma takiej możliwości". - Bo choroba to jest ewentualnie element, który może chronić przed środkami zapobiegawczymi, czyli tymczasowym aresztowaniem i nie stosuje się aresztu, jeżeli to mogłoby przynieść bardzo ciężkie konsekwencje dla danej osoby. Natomiast choroba czy stan zdrowia nie jest jakimkolwiek elementem powstrzymującym przy zbieraniu dowodów - wskazywał.

Odpowiedział też na sugestię sformułowaną przez samego Ziobrę, że przecież można było do niego zadzwonić i powiadomić go o planowanych działaniach. - Jeżeli ktoś by dzwonił, to przecież byśmy mieli tutaj bardziej do czynienia z komedią na poziomie "Gangu Olsena", a nie prowadzeniem prawidłowego postępowania przez służby - stwierdził mecenas.