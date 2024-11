"Bardziej otwarty niż przeciętny polski biskup". Nowy metropolita warszawski "nie boi się trudnych decyzji"

Nominacja arcybiskupa Adriana Galbasa to dobry, choć zaskakujący wybór dla Warszawy - ocenił publicysta Tomasz Terlikowski. Jego zdaniem arcybiskup Galbas jest bardziej otwarty na zmiany niż przeciętny polski biskup, nie boi się trudnych decyzji i "szuka nowych dróg dotarcia" do młodych ludzi, co jest istotne w "szybko postępującej laicyzacji".

W poniedziałek Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację kardynała Kazimierza Nycza z posługi arcybiskupa metropolity warszawskiego i mianował na to stanowisko dotychczasowego metropolitę katowickiego arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa.

- Ojciec Święty zdecydował, żebym przeniósł się z Katowic do Warszawy, co jest dla mnie po ludzku bardzo trudne. Ale przyjmuję decyzję papieża w posłuszeństwie i z nadzieją, że jest w niej wola Boża - powiedział w krótkim nagraniu arcybiskup Galbas. Poprosił o modlitwę.

"Zaskakujący" wybór

Zdaniem Tomasza Terlikowskiego wybór arcybiskupa Galbasa na metropolitę warszawskiego jest "zaskakujący". - Arcybiskup Galbas był metropolitą katowickim niewiele ponad półtora roku, wcześniej pełnił funkcję koadiutora tej diecezji. To bardzo krótko - ocenił.

Publicysta przypomniał, że według teologii katolickiej biskup jest "zaślubiony diecezji". - Rozwód po półtora roku z diecezją, która miała być jego "oblubienicą" jest dużym zaskoczeniem - mówił. Dodał, że w praktyce zdarza się, że biskupi zmieniają diecezję, jednak patrząc z punktu widzenia teologii - tak być nie powinno. - Wydaje się, że wierni archidiecezji katowickiej mogą czuć się tą zmianą zawiedzeni - zaznaczył.

- Ten wybór pokazuje poważny problem w polskim Kościele. Pokazuje, jak mało jest w Polsce biskupów, którzy nadają się na tak wysokie stanowiska i którzy reprezentują opcję papieża Franciszka - co w Polsce wcale nie jest takie oczywiste - stwierdził.

Arcybiskup Adrian Galbas Jarek Praszkiewicz/PAP

"Otwarty na nowe rozwiązania"

Według publicysty nie zmienia to faktu, że dla Warszawy jest to bardzo dobry wybór. - Arcybiskup Galbas jest biskupem otwartym na nowe rozwiązania duszpasterskie i ewangelizacyjne. Jest otwarty na ludzi młodych i szuka nowych dróg dotarcia do nich, co w sytuacji szybko postępującej w archidiecezji warszawskiej laicyzacji jest bardzo istotne - ocenił.

Dodał, że kolejną cechą wyróżniającą arcybiskupa Galbasa jest otwartość na świeckich. - Warto zauważyć, że jest to biskup niekojarzony z zaangażowaniem politycznym. Dla polskich katolików jego poglądy polityczne są tajemnicą. To bardzo dobrze, bo jako metropolita warszawski będzie musiał się dogadywać z politykami. To może być sygnał dla władz, że jest to ktoś, z kim można rozmawiać - zastrzegł.

Zdaniem Terlikowskiego w niedalekiej przyszłości arcybiskup Galbas ma szansę nawet na kapelusz kardynalski, co zwyczajowo jest związane z objęciem metropolii warszawskiej. - Chociaż akurat w kwestii nominacji kardynalskich papież Franciszek lubi zmieniać utrwalone zwyczaje - stwierdził.

"Bardziej otwarty na zmiany niż przeciętny polski biskup"

Zaznaczył, że arcybiskup Galbas nie boi się również trudnych decyzji związanych z oczyszczaniem Kościoła z nadużyć seksualnych. Publicysta podkreślił, że ludzie, którzy zajmują się ochroną małoletnich w Kościele twierdzą, że w arcybiskupie Galbasie mają wsparcie. - Arcybiskup Galbas jest w tej kwestii postacią absolutnie pozytywną. On sam wprowadził w archidiecezji katowickiej dobre rozwiązania w tym zakresie, niektóre z nich jako pierwszy w Polsce - zaznaczył.

Zdaniem publicysty na tle większości polskich biskupów arcybiskup Galbas jest jednym ze zwolenników zmian w Kościele i "szukania odpowiedzi na trudne problemy". Przypomniał, że hierarcha był delegatem Konferencji Episkopatu Polski na zakończony właśnie synod i wypowiadał się o synodzie z entuzjazmem. - Oczywiście, jeśli porówna się arcybiskupa Galbasa z bardzo progresywnymi hierarchami Kościoła zachodniego, to będzie się jawił bardziej jako biskup środka, ale na pewno jest bardziej otwarty na zmiany niż przeciętny polski biskup - ocenił publicysta.

Terlikowski podkreślił, że odchodzący na emeryturę kardynał Kazimierz Nycz był w archidiecezji warszawskiej "świetnym zarządcą", a dodatkowo potrafił dogadywać się z politykami różnych opcji - miał dobry kontakt między innymi z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

- Myślę, że arcybiskup Galbas również poradzi sobie z tym zadaniem. Natomiast archidiecezja warszawska potrzebuje przede wszystkim otwarcia ewangelizacyjnego, zwłaszcza na ludzi młodych, którzy odchodzą z Kościoła w tempie błyskawicznym - ocenił.

Kim jest arcybiskup Adrian Galbas?

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Katowickiej, Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.

"W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śląskim, a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu" - podała Archidiecezja Katowicka.

"W latach 1994-1995 był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002-2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu" - przypomniała archidiecezja katowicka.

W 2012 roku Galbas został doktorem teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w 2019 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Ełckiej. Sakrę biskupią przyjął rok później. W 2021 został arcybiskupem koadiutorem, a w 2023 metropolitą katowickim.

Autorka/Autor:ek/ads

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl