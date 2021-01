Zdarzyło się już panu pożałować przyjęcia funkcji ministra zdrowia? Niedzielski: wiele razy, wiele razy

Momenty, w których pojawia się wulgarność i agresja skierowana w stronę ministra zdrowia to chwile, gdy Adam Niedzielski żałuje przyjęcia tej roli w rządzie. Szef resortu w "Rozmowie Piaseckiego" powiedział wprost, że przeżywał to już "wiele razy" i w związku z tym rozumie nagłe odejście swego poprzednika - Łukasza Szumowskiego.

Adam Niedzielski doprecyzował, że "szczególnie to są takie momenty, które dotyczą pewnego negatywnego nastawienia". - Nastawienia, które już nie rozpatruje argumentów, które ja przedstawiam, tylko takiego stosunku do ministra zdrowia, do pandemii, do tego, jaką ja funkcję w rządzie wypełniam, biorąc na siebie na przykład odpowiedzialność za wprowadzane obostrzenia po to, żeby chronić zdrowie Polaków - mówił minister zdrowia.