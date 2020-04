"Było ciężko. Miałem powikłania". Europoseł opowiedział o walce z koronawirusem

"Jestem zdrowy, choć było ciężko"

Jarubas opowiedział również o różnych fazach choroby. - Na początku, kiedy byłem w domu - przez sześć dni - miałem wysoką gorączkę. W samym szpitalu leczenie przebiegało dość dobrze i sprawnie. Po dwóch tygodniach miałem już wyjść do domu. W ostatnim dniu nastąpiło powikłanie, dostałem zapalenia płuc. To spowodowało, że moja hospitalizacja wydłużyła się o kolejne dwa tygodnie - relacjonował.

"Domyślam się, że mogło to nastąpić w Brukseli"

Europoseł został zapytany, czy wie lub domyśla się, w jakich okolicznościach mogło dojść do jego zakażenia. - Domyślam się, że mogło to nastąpić w Brukseli. Praca europosła wiąże się z tym, że raz na tydzień latamy do Brukseli czy Strasburga. Podejrzewam, że to miało miejsce w Parlamencie Europejskim, prawdopodobnie podczas spotkania z jedną z osób - mówił.