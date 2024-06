Nie mam innej opcji niż zapytać prezydenta o zgodę - powiedział w "Faktach po Faktach" Adam Bodnar, szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny. Mówił o odwołaniu prokuratora Tomasza Janeczka. Wskazywał, że powodem, dla którego do tego nie doszło, jest "zabetonowana ustawa o prokuraturze", która wymaga zgody głowy państwa. - Nawet dzisiaj dostałem pismo od prezydenta w tej sprawie - przyznał. Szef MS powiedział, że w liście jest jednak "cała lista pytań".

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie zatrzymania polskich żołnierzy na granicy z Białorusią. Miało to miejsce pod koniec marca. Żołnierze nie zostali aresztowani.

Osobisty nadzór nad postępowaniem prowadzonym po zatrzymaniu przejął 6 maja prokurator Tomasz Janeczek - powołany w ostatnich dniach urzędowania Zbigniewa Ziobry zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Bodnar informował, że o tym nie wiedział. Tymczasem Janeczek po ujawnieniu sprawy przez media dwukrotnie zaprzeczył, by cokolwiek wiedział o sprawie. W związku z zachowaniem Janeczka, do prezydenta trafił wniosek o jego odwołanie. Na razie jednak do tego nie doszło.

"Wątpię, żeby była wola współpracy w tym zakresie"

- Faktycznie, na mój wniosek oraz ministra obrony narodowej pan premier odwołał pana prokuratora Janeczka z funkcji zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych. No, ale tutaj wchodzimy w tym momencie w zabetonowaną ustawę o prokuraturze, która mówi: dobrze, świetnie, ale do tego wymagana jest zgoda prezydenta -powiedział gość TVN24.

- Ja nie mam innej opcji niż zapytać prezydenta o zgodę - podkreślił. - Nawet dzisiaj dostałem pismo od prezydenta w tej sprawie - przyznał. Szef MS powiedział, że w liście jest "cała lista pytań dotyczących właśnie różnych kwestii proceduralnych związanych z tym, czy pan Janeczek wiedział, czy nie wiedział o tej sytuacji".

- Na razie, jak rozumiem, pan prezydent oczekuje dalszych wyjaśnień. Pewnie te wyjaśnienia przedstawię. Ale wątpię, żeby była tutaj wola współpracy w tym zakresie - ocenił Bodnar.

Bodnar o granicy: musimy poszukiwać rozsądnego i proporcjonalnego rozwiązani

Mówił też o tym, jak ocenia dzisiaj sytuację na granicy polsko-białoruskiej. - Cały czas musimy poszukiwać rozsądnego i proporcjonalnego rozwiązania między tym, żeby z jednej strony chronić granicę, a z drugiej strony szanować prawa i wolności jednostki - powiedział.

Przypominał, że "sytuacja na granicy jest częścią wojny hybrydowej, która się toczy w stosunku do Polski". Jego zdaniem "sytuacja się znacząco zmieniła" w stosunku do tej z wcześniejszych lat, kiedy rządziło PiS.

Przekonywał, że obecnie dochodzi do "aranżowania podróży osób, które przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, nie tylko przez służby białoruskie, ale też przez służby rosyjskie". - Po drugie, mieliśmy w ostatnim czasie, czym się zajmuję też jako prokurator generalny, przypadki różnych albo przygotowań, albo aktów o charakterze - nawet nie chcę użyć słowa terrorystycznym - ale aktów podważania stabilności państwa - kontynuował.

- Natomiast wydaje mi się, że to kryterium, które powinniśmy przyjąć, to jest to, żeby respektować zobowiązania międzynarodowe, a jednocześnie wszystkim osobom, które przekraczają granicę, pomagać i żeby nie dochodziło do sytuacji ani pokrzywdzenia, ani śmiertelnych na granicy - mówił.

Bodnar o push backach

Na uwagę, że nadal dochodzi do push backów na granicy, co jest w sprzeczności ze standardami praw człowieka, Bodnar przekonywał, że "mamy sytuację takie, że wiele osób, które przekraczają granicę, wcale nie chce być spisanych i wcale nie chce być poddanych procedurze (azylowej - przyp. red.)". - Tych osób, które w taką procedurę wstąpiły i które były objęte tymi wszystkimi postępowaniami międzynarodowymi, było ponad tysiąc od początku roku - mówił.

- Wiele osób, które przekraczają granicę, po prostu przekraczają ją i wcale nie są zainteresowane tym, żeby spotkać kogokolwiek ze strony polskich funkcjonariuszy - podkreślał. Jak ocenił, "jeżeli oni nie są zainteresowani objęciem ochroną, to w takiej sytuacji obowiązują takie właśnie regulacje, które zakładają zawrócenie tych osób do tego miejsca, z którego przyszły".

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 28 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

