Kierwiński: Koalicja Obywatelska złoży projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne

Kierwiński w TOK FM był pytany, czy KO poprze zapowiadany przez Lewicę projekt ustawy przewidujący prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty informował, że taki projekt może zostać złożony w Sejmie już w poniedziałek.

- Koalicja Obywatelska także taki projekt złoży, choć nie będziemy się prześcigać, czy będzie to poniedziałek, wtorek czy tydzień później - odpowiedział sekretarz generalny PO.

"Prawa kobiet będą szalenie istotne dla tego rządu"

Odnosząc się do tego, że w umowie koalicyjnej - parafowanej w piątek przez liderów KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy - brakuje zapisów o prawie do aborcji do 12. tygodnia ciąży, czy też o zwołaniu referendum w tej kwestii, Kierwiński podkreślił, że nie jest tajemnicą "drobna, acz znacząca różnica zdań" w koalicji na ten temat.